Abdeltif Loudyi reçoit une délégation du Congrès américain

En exécution des Très Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, mercredi au siège de cette Administration, une délégation du Congrès Américain conduite par le président de la Commission des services armés de la Chambre des Représentants des États-Unis d’Amérique, Mike Rogers, en marge de sa visite au Royaume du Maroc.

Au cours de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur américain accrédité à Rabat, les membres du Congrès américain ont manifesté leur enthousiasme quant aux réformes majeures réalisées par le Royaume du Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le Glorifie, indique l’Administration de la Défense nationale dans un communiqué.

Les représentants américains ont saisi cette occasion pour saluer le niveau d’excellence atteint par les relations séculaires d’amitié et de coopération liant les deux pays, renforcées par un partenariat stratégique notamment sur les plans politique, diplomatique, économique, militaire et sécuritaire, précise le communiqué, notant qu’ils ont également évoqué les efforts multiples et le rôle du Royaume au service de la paix et de la stabilité en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient.

Pour sa part, M. Loudyi a réitéré la volonté du Royaume d’élargir l’éventail de ce partenariat, consolidé par la signature, devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, de la déclaration tripartite entre les États-Unis d’Amérique, le Maroc et Israël en décembre 2020, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ajoute la même source.

S’agissant du domaine de la défense, le ministre a salué les décisions positives prises par le Congrès et le Sénat américains concernant la coopération militaire des États-Unis d’Amérique avec le Royaume du Maroc, à l’occasion de l’adoption du Budget américain de la défense nationale au titre de 2023, poursuit l’Administration.

Il a également souligné l’importance de la coopération militaire bilatérale et des actions de formation et des échanges d’expériences et d’expertise concrétisées notamment par la tenue régulière de l’exercice militaire multilatéral “African Lion” renforçant l’interopérabilité des forces des deux pays.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider, à l’avenir, ces relations exemplaires, conformément notamment à la feuille de route 2020-2030, conclue à l’occasion de la visite au Maroc du Secrétaire Américain à la Défense, relève le communiqué.

LR/MAP