Abdellatif Ouahbi s’entretient à Lisbonne avec la ministre portugaise de la Justice

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, s’est entretenu, mardi à Lisbonne, avec son homologue portugaise, Catarina Sarmento e Castro, en marge de sa participation au lancement de la cinquième phase du Programme Sud.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souligné les acquis enregistrés dans les relations entre les institutions judiciaires des deux pays et évoqué les moyens de développer la coopération bilatérale en matière de justice et dans différents domaines d’intérêt commun.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de renforcement des accords et partenariats entre le Royaume et le Portugal dans le domaine judiciaire, ainsi que sur l’échange d’expertise et d’expériences dans les domaines liés à la dématérialisation du système judiciaire.

A cet égard, M. Ouahbi a mis en avant les relations historiques fortes entre le Maroc et le Portugal, notant que les deux pays, liés par des accords importants, devraient en signer davantage dans un avenir proche et travailler à l’échange d’expériences au niveau de certaines lois, mais aussi en matière de formation dans le domaine de la justice.

Le ministre a, en outre, passé en revue les réformes du système judiciaire marocain, notamment en ce qui concerne le droit de la famille et la dématérialisation des procédures pénales et civiles, exprimant sa volonté d’intensifier la coopération avec les institutions judiciaires portugaises dans ce sens.

Pour sa part, la responsable portugaise a indiqué que cette rencontre contribuera à renforcer le travail conjoint entre les deux pays, exprimant sa volonté de s’ouvrir à la riche expérience marocaine en la matière, notamment en ce qui concerne la dématérialisation du système judiciaire et l’échange d’expériences.

M. Ouahbi, à la tête d’une importante délégation, participe à la conférence organisée dans la capitale portugaise pour le lancement officiel de la cinquième phase du « Programme Sud ».

Cette rencontre de deux jours, initiée conjointement par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, constitue une occasion pour présenter les objectifs et les nouveautés de la cinquième phase du Programme Sud « Protéger les droits de l’homme, l’État de droit et la démocratie par des normes partagées dans le sud de la Méditerranée », en mettant l’accent sur la mise en place progressive d’un espace juridique commun entre l’Europe et le Sud de la Méditerranée sur la base des conventions du Conseil de l’Europe.

Cet événement de haut niveau, qui se tient avec la participation de 4 ministres des deux rives de la Méditerranée, offrira une plate-forme d’échanges sur la valeur ajoutée des normes partagées et leur mise en œuvre dans la région.

LR/MAP