A l’occasion de sa présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des AE, Bourita s’entretient au Caire avec son homologue bahreïni

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi au Caire à l’occasion de sa présidence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères (AE), des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani.

Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales, les deux parties ayant exprimé leur satisfaction du niveau distingué des relations de coopération et de solidarité entre le Maroc et le Bahreïn, grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI et de son frère le Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Les deux ministres ont affirmé leur volonté commune de poursuivre le développement de ces relations et d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux Royaumes frères, conformément aux aspirations des Souverains des deux pays.

Dans ce cadre, les deux ministres ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des conclusions de la 5è session de la Haute Commission mixte, tenue le 26 janvier dernier à Manama, et d’intensifier la coordination et la concertation politique, en perspective des échéances à venir, notamment le 33è Sommet arabe, prévu en mars prochain au Bahreïn.

Ils ont, en outre, examiné bon nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, tout en faisant part de la convergence de vues des deux pays à leur sujet.

