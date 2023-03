8 mars | L’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif réitère sa solidarité avec la femme maqdessie

Partager Facebook

L’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a réitéré sa solidarité avec la femme maqdessie eu égard à son rôle important dans la préservation de l’identité arabo-islamique dans la ville sainte.

Dans un message en hommage aux femmes d’Al-Qods, à l’occasion de la Journée internationale de la femme qui coïncide avec le 08 mars de chaque année, l’agence a souligné la place particulière qu’occupent les femmes dans la société arabe palestinienne.

Mettant en avant les contributions et sacrifices de ces femmes dans la construction et le développement pour réaliser le rêve des générations de Palestiniens, malgré les difficultés, l’agence note que chacune d’elles mérite un hommage particulier non seulement en cette occasion, mais en toutes occasions.

L’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi Mohammed VI, œuvre inlassablement pour fournir une assistance à toutes les catégorises de la société à Al-Qods, pour notamment améliorer et valoriser leurs capacités, ajoute le message, affirmant qu’elle travaille de manière permanente dans le but d’adopter les données permettant d’améliorer ses programmes dans la ville Sainte au profit des Maqdessis.

Le Forum d’Al-Qods pour les femmes et les jeunes palestiniens, prévu en juillet prochain, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de l’agence, est une étape importante pour mettre en avant le rôle des femmes dans la préservation de l’identité communautaire dans la ville, la consolidation de ses valeurs civilisationnelles et la sauvegarde de ses spécificités arabo-islamiques.

Lors du Forum d’Al-Qods pour les femmes et les jeunes palestiniens, l’agence aspire à réunir deux catégories importantes de la société, caractérisées par leur esprit de persévérance et de sacrifice, afin qu’elles puissent discuter de la réalité de la situation actuelle et ses conséquences, à la lumière des défis que la ville sainte connaît constamment, selon la même source.

LR/MAP