Le Registre social unifié, un chantier capital qui enregistre des progrès tangibles (Fettah)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Registre social unifié (RSU) constitue un chantier capital qui enregistre des progrès tangibles, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Plate-forme digitale dédiée à l’inscription et au ciblage des ménages éligibles aux programmes d’appui social, le RSU, lancé depuis quelques mois, enregistre des progrès tangibles, a déclaré à la MAP, Mme Fettah à l’issue d’une réunion ministérielle présidée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, et consacrée au suivi de la mise en oeuvre du Registre national de la population (RNP) et du RSU.

« La réunion a été l’occasion de s’informer sur l’état l’avancement de ce chantier capital et « de discuter des programmes futurs sur lesquels s’attelle le gouvernement en ce qui concerne les allocations familiales, étant donné que ce programme nécessite l’inscription au RSU ».

Outre Mme Fettah, la réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre de la santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb et du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, du directeur général de la Caisse Nationale de la sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik et des secrétaires généraux des secteurs ministériels concernés.

Ouvert à l’ensemble des citoyens nationaux ainsi qu’aux étrangers résidant sur le territoire national, le RSU est une étape obligatoire pour pouvoir prétendre aux programmes d’aide sociale.

Pour s’y inscrire, il est aussi obligatoire pour les membres d’une famille de procéder au préalable à leur inscription au registre national de la population (RNP). Cette inscription au RSU peut être effectuée en ligne par chaque membre majeur de la famille sur le portail www.rsu.ma ou dans un centre de services aux citoyens auquel est rattachée l’adresse de domicile du ménage.

LR/MAP