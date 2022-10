Une délégation de Tarfaya en visite à Toulouse pour renforcer la coopération décentralisée avec l’Occitanie

Partager Facebook

Une délégation de la province de Tarfaya effectue, du 24 au 27 octobre, une visite de travail à Toulouse, dans le but de renforcer les relations de coopération décentralisée entre la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et l’Occitanie, dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée.

La délégation de la province de Tarfaya est conduite par Ramdane Boufous, adjoint au Maire de Tarfaya, et comprend Mrabih Rabou Shaibata, vice-président du Conseil provincial de Tarfaya et cinq présidents et vice-présidents des comités du tourisme, de l’urbanisme, du budget, des finances et de la jeunesse et sports.

A cette occasion, les membres de la délégation des provinces du sud du Royaume ont tenu une séance de travail avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, en présence du consul général du Maroc à Toulouse, Nadya Talmi, indique un communiqué de la représentation consulaire marocaine à Toulouse.

Il s’agit d’une rencontre “fructueuse et prometteuse”, qui a permis d’échanger avec le maire de la ville française et les élus présents à cette rencontre autour des moyens à même de faire évoluer la coopération décentralisée existante entre les deux villes vers des axes de coopération à fort potentiel, a ajouté la diplomate marocaine.

Elle reflète également la volonté commune de renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et la France, à travers la contribution et la mobilisation des synergies locales dans le cadre de la diplomatie parallèle, a-t-elle ajouté.

Il a été question, entre autres, de propositions relatives à la promotion de la coopération et des partenariats dans divers domaines, notamment économique, politique, social et culturel, à la nomination ‘’rue Toulouse’’ d’une des rues de Tarfaya, à l’instar de la ‘’rue Tarfaya’’, qui existe déjà à Montaudran, l’octroi de bourses d’étude et l’échange de visites entre les responsables locaux des deux régions, relève le communiqué.

De par la place privilégiée qu’occupe cette ville des provinces du sud du royaume dans l’histoire de l’aviation, le programme de visite de la délégation de Tarfaya comprend plusieurs activités et rencontres avec les responsables du Rallye Toulouse Saint-Louis du Sénégal, dont l’élu M. Thierry Sentous, de la Cité de l’espace, dont le maire-adjoint, vice-président de Toulouse Métropole, M. Jean-Claude Dardelet, ainsi que des visites aux sites du Capitole, de l’Envol des Pionniers et de Montaudran.

Tarfaya est, en effet, une ville étape de la ligne légendaire Aéropostale, tracée par l’aviateur français Pierre-Georges Latécoère à partir de Toulouse, et empruntée par des aviateurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, comme l’écrivain-pilote Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz et Daurat.

LR/MAP