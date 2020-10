Trump organise le 1er événement public à la Maison Blanche depuis son test positif au COVID-19

Partager Facebook

Le président américain Donald Trump a rassemblé samedi à la Maison Blanche des centaines de ses partisans lors de son premier événement public depuis qu’il a contracté la Covid-19, malgré les questions entourant son état de santé.

Lors d’un événement que la Maison Blanche a qualifié de “manifestation pacifique” sur l’importance de maintenir “la loi et l’ordre”, le président a évoqué dans un discours certaines de ses thématiques électorales préférées, vantant son soutien aux forces de l’ordre et blâmant les démocrates pour les manifestations nationales sur le racisme systémique et la brutalité policière.

“Les maisons, les églises et les commerces des Américains noirs et hispaniques ont été pillés, vous le savez, ils ont été vandalisés et incendiés par des fanatiques de gauche. De vraies mauvaises personnes. Ils savent ce qu’ils font. Pourtant, Biden aime les appeler des manifestants pacifiques”, a-t-il martelé.

“Les Noirs et les Latino-américains rejettent la gauche socialiste radicale, et ils accueillent à bras ouverts notre politique pro-emplois, pro-travailleurs, pro-police, nous voulons la loi et l’ordre, nous devons avoir la loi et l’ordre et un programme pro-américain”, a-t-il martelé à partir d’un balcon de la Maison Blanche, sous les acclamations de ses partisans rassemblés dans la pelouse de la résidence présidentielle.

Le président américain également saisi cette occasion pour défendre la réponse de son administration à la pandémie de coronavirus.

“Je veux que vous sachiez que notre nation va vaincre ce terrible virus chinois, comme nous l’appelons. Nous produisons des thérapies et des médicaments puissants et nous guérissons les malades et nous allons nous en remettre”, a-t-il scandé, ajoutant qu’un vaccin contre la Covid-19 sera distribué en “un temps record””.

Le rassemblement de samedi s’est déroulé dans un contexte d’interrogations autour de la santé du président et sa capacité à propager la maladie à d’autres personnes. La Maison Blanche a refusé de divulguer si le président était toujours contagieux ni la date à laquelle il a été testé négatif au virus pour la dernière fois.

Plusieurs personnes, y compris des sénateurs républicains et de proches collaborateurs du président, ont été testées positives pour le coronavirus après avoir assisté au dernier événement public majeur à la Maison Blanche, lors de l’introduction de la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett le 26 septembre.

LR