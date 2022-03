Thaïlande | L’ambassadeur du Maroc s’entretient avec le président du Sénat

Partager Facebook

L’ambassadeur du Maroc en Thaïlande, M. Abderrahim Rahhaly, s’est entretenu, mercredi, avec le président du Sénat du Royaume de Thaïlande, M. Pornpetch Wichitcholchai, des questions relatives à la coopération entre les deux pays.

M. Pornpetch Wichitcholchai a salué, lors de cette entrevue, la qualité des relations qui unissent le Royaume du Maroc et le Royaume de Thaïlande, tout en se félicitant de l’élection, en février dernier, des membres du Comité exécutif du Groupe d’amitié parlementaire Thaïlande-Maroc à l’Assemblée nationale, indique la représentation marocaine en Thaïlande dans un communiqué. Rappelant le rôle que joue le Sénat dans l’accélération des réformes entreprises dans le pays, M. Wichitcholchai a exprimé sa satisfaction de la coordination avec le parlement marocain dans les fora internationaux, notamment dans le cadre de l’Union interparlementaire, appelant à l’intensification des échanges entre les institutions législatives des deux pays afin de pouvoir ériger une coopération parlementaire à l’image des relations bilatérales.

Sur le plan économique, le président du Sénat a appelé à dynamiser davantage les échanges commerciaux, notamment dans le secteur de l’agriculture, qui revêt une importance économique et sociale indéniable dans les deux pays et ce, dans la perspective d’exploiter pleinement le potentiel de leurs positions stratégiques en Asie et en Afrique. S’agissant du volet de l’éducation, M. Wichitcholchai a tenu à remercier le Maroc pour les bourses d’études qu’il accorde annuellement, depuis 1996, aux étudiants thaïlandais et a exprimé toute sa gratitude pour la formation de six Imams thaïlandais à l’Institut Mohammed VI pour la Formation des Imams Morchidines et Morchidates, faisant de la Thaïlande, le premier pays à en bénéficier en Asie. Pour sa part, M. Rahhaly a salué l’excellence des relations qui unissent les deux pays au plus haut niveau, relevant que les similitudes fondamentales entre les deux pays sont particulièrement propices à l’émergence d’une coopération dans divers domaines.

Tout en félicitant le Général Surachet Chaiwong pour sa réélection à la tête du Comité exécutif du Groupe d’amitié parlementaire Thaïlande-Maroc, l’ambassadeur a salué le rôle du Comité et ses efforts dans le renforcement de la coopération entre le parlement marocain et l’Assemblée nationale de Thaïlande. Dans ce sens, M. Rahhaly a plaidé pour le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre le Sénat et la Chambre des conseillers sur différentes questions telles que l’expérience marocaine dans la justice transitionnelle, l’autonomisation des femmes, le changement climatique, la paix et la sécurité internationale et les droits de l’homme, d’autant plus que ces échanges s’inscrivent dans le cadre de la Coopération Sud-Sud basée sur la solidarité et le co-développement telle que voulue par SM le Roi Mohammed VI.

Au niveau régional et multilatéral, l’ambassadeur a rappelé la convergence des points de vue entre le Maroc et la Thaïlande sur un certain nombre de questions régionales et internationales tout en suggérant d’élargir la coordination entre les instances législatives des deux pays à toutes les instances parlementaires régionales et sous-régionales et de les renforcer dans le cadre de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA). M. Rahhaly a saisi l’occasion pour rappeler la forte implication du parlement marocain dans plusieurs instances régionales interparlementaires, notamment en Afrique, dans le monde arabe, dans le pourtour méditerranéen et en Amérique du Sud et ce, en plus de ses statuts avancés avec les parlements régionaux en Europe.

