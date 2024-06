Téléphonie Mobile | Plus de 55,4 millions d’abonnés au T1-2024 (DEPF)

Le parc de la téléphonie mobile au Maroc a augmenté de 4,8% à plus de 55,4 millions d’abonnés au premier trimestre 2024, selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

“Le secteur des télécommunications a entamé positivement l’année 2024, affichant une consolidation du parc de la téléphonie mobile de 4,8% au T1-2024, après une hausse de 3,1% un an auparavant, pour dépasser les 55,4 millions d’abonnés”, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

De ce fait, le taux de pénétration de ce segment s’est élevé à 149,7% à fin mars dernier, après 144,2% un an auparavant et 127% à fin mars 2019, précise la même source.

Quant au parc de la téléphonie fixe, il s’est renforcé de 9,3% au T1-2024, après une augmentation de 5,5% un an plus tôt, fait savoir la DEPF.

S’agissant du parc de l’internet, il s’est accru de 7,5% à 38,3 millions d’abonnés, enregistrant un taux de pénétration à 103,5%, après 97,2% au T1-2023 et 65,6% au T1-2019.

Le parc liaisons data entreprises a augmenté de 2,1% et celui des noms de domaine “.ma” s’est consolidé de 5%.

LR/MAP