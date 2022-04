Téléphonie mobile | Huawei nova 9 SE débarque au Maroc

Partager Facebook

Quentin Liu, Directeur Général Huawei CBG-Afrique du Nord

Le géant chinois de la téléphonie mobile a annoncé le lancement du «Huawei nova 9 SE» au Maroc. Présenté mardi 19 avril 2022, lors d’une conférence de presse à Casablanca.

Selon l’opérateur chinois, le nouveau Smartphone se distingue par ses fonctionnalités innovantes et son prix défiant toute concurrence. «Huawei nova 9 SE» se pare d’éléments de design entièrement avant-gardistes, mais surtout d’une caméra haute résolution de 108 Mpx et d’un système SuperCharge de 66W. Et d’ajouter que les récentes optimisations survenues sur le système d’exploitation «EMUI-12», lui assurent des performances extrêmement fluides et offrent une synergie de très haut niveau avec les autres produits de la marque Huawei.

Robustesse, performances et prix abordable

«Huawei nova 9 SE» est disponible au Maroc en trois coloris (Crystal Blue, Pearl White2 et Midnight Black). Le prix de vente recommandé a été fixé à 3.149 dirhams. Les commandes pourront se faire dès le 26 avril 2022. L’opérateur chinois propose des cadeaux d’une valeur de 499 dirhams qui seront offerts pour chaque achat sur les boutiques en ligne de Huawei, ainsi que chez les vendeurs agréés. «Avec le lancement du Huawei nova 9 SE, Huawei offre aux jeunes utilisateurs marocains d’excellentes expériences d’utilisation», a déclaré Quentin Liu, Directeur Général Huawei CBG pour l’Afrique du Nord, lors de la conférence de présentation du nouveau-né de Huawei. «La famille nova 9 est conçue pour connecter Huawei avec la jeune génération de consommateurs et nous sommes heureux aujourd’hui d’élargir davantage notre portefeuille de produits de Smartphones. Grâce à de puissantes mises à jour matérielles et à l’intégration d’un nouveau système d’exploitation, le nova 9 SE de Huawei devient encore plus fluide et extraordinairement réactif. Il est également doté d’un éventail de fonctionnalités dédiées au vlogging», a-t-il poursuivi.

Une fiche de Huawei précise que «Huawei nova 9 SE» dispose également d’une caméra frontale grand angle (équivalent à 2,0μm avec ouverture focale de f/2,2) gérée par AI Beauty, afin de mettre toujours en valeur l’auteur de chaque Selfie. Le téléphone est équipé du système AI Quad Camera de 108MP qui se compose d’un appareil photo principal de 108MP, d’un objectif ultra grand angle de 8MP, de deux objectifs de 2MP chacun. Disposant d’un maximum de pixels, l’appareil photo principal de 108 Mpx à ultra-haute définition (ouverture F/1.9) aide les utilisateurs à capturer chaque détail et à produire des photos passionnantes en très haute définition. Il permet également de réaliser des clichés extrêmement clairs en mode haute résolution et ce, même lorsqu’elles sont zoomées trois fois. L’appareil photo principal est doté d’un grand capteur de 1/1.52 pouce, capable d’offrir une sensibilité de premier plan à la lumière.

Il y est également souligné que «Huawei Nova 9 SE» prend en charge le passage automatique en mode grand-angle, ce qui facilite les Selfies de groupe. Grâce au système d’exploitation EMUI 12, les utilisateurs peuvent profiter d’une fluidité extrême et permanente et ce, même après avoir utilisé l’appareil sans interruption et sur de longues périodes. Avec la connexion One Hop (NFC), le nouveau Smartphone peut être associé à d’autres appareils Huawei et ce, par le biais d’un simple toucher. Enfin, on y apprend que l’écran du Nova 9 SE peut être projeté ou reflété sans fil sur un Huawei Vision, offrant ainsi une vue encore plus élargie, laquelle est d’ailleurs parfaite pour les films et pour les jeux.

