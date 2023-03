SM le Roi, un fin stratège aux commandes de la Team Maroc (magazine camerounais)

Partager Facebook

SM le Roi Mohammed VI est “un fin stratège aux commandes de la Team Maroc”, écrit le magazine camerounais SBInsights dans son numéro hors série mars-avril, consacré au sport notamment le football au Maroc.

“Diplomate depuis la première heure et très soucieux de l’épanouissement intégral de l’individu, SM le Roi Mohammed VI est incontestablement ce métronome qui sait mener le Maroc vers de belles victoires”, indique l’auteur de l’article, illustré d’une photo de Sa Majesté le Roi.

“Jour après jour, le rayonnement du Royaume chérifien sur l’échiquier mondial se fait plus qu’apparent”, poursuit-il, ajoutant que “son halo diplomatique tresse harmonieusement des ramifications avec le monde entier, et avec le continent africain en premier”.

“Une diplomatie adossée à une économie forte qui propose des échanges de qualité avec d’autres pays du Sud, et notamment de l’Afrique subsaharienne. Des investissements qui, une fois encore, feront la part belle à l’amélioration de la qualité de vie et à la construction d’un environnement toujours plus favorable à l’épanouissement de l’Humain”, met-il en avant.

“En dehors de l’économie et de la technologie, le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, s’est donné pour mission noble de contribuer au relèvement de l’offre infrastructurelle sportive du continent”, relève la même source.

Parti sur une véritable politique révolutionnaire en matière de développement du sport, le Souverain a transformé le Maroc en une destination touristique de choix pour tous les sportifs de haut niveau qui, désormais, trouvent ici des équipements et infrastructures répondant aux standards internationaux pour des mises au vert appropriées avant toute compétition, et même un plateau prêt à abriter les plus grandes compétitions sportives au monde, fait noter le journaliste.

Dans le cadre du football notamment, certains pays aux moyens limités et aux investissements vétustes, peuvent disputer des matches sur les stades marocains, pour des échéances CAF ou FIFA plus exigeantes sur le plan normatif, souligne-t-il.

“Depuis son intronisation le 23 juillet 1999, SM le Roi n’a cessé d’innover. En effet, le Souverain initie continuellement de nombreuses réformes pour la modernisation de son pays et pour asseoir savamment son leadership sur le continent africain, et obtenir un positionnement tout aussi stratégique dans le monde arabe”, fait-il observer.

L’auteur de l’article rappelle que SM le Roi a reçu les joueurs de l’équipe nationale marocaine de football de retour du brillant Mondial du Qatar, en compagnie de leurs mères.

“C’était une manière pour SM le Roi, de saluer ces piliers de la famille, qui ont su inculquer à leurs enfants des valeurs de patriotisme et d’appartenance nationale”, met-il en exergue.

“C’est donc un moteur à la puissance considérable qui s’est mis en route, à la conquête du monde, sous la conduite d’un homme avisé, engagé, et résolu à installer son pays à la table des plus grands, tout en marquant l’histoire”, conclut le média camerounais.

LR/MAP