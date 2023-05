Signature d’un mémorandum d’entente entre le CSPJ et le Conseil judiciaire suprême de la république du Yémen

Partager Facebook

Le premier Président de la Cour de Cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, a reçu, mardi au siège du CSPJ à Rabat, le Président du conseil judiciaire suprême de la République de Yémen, Mohsin Yahya Talib Abu Bakr, accompagné d’une délégation de haut niveau.

Cette réception a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente visant à officialiser le cadre propice à la coopération et la coordination dans les domaines de la formation, de l’échange de jurisprudence, de la réalisation d’études conjointes pour le suivi des points de convergence des systèmes judiciaires marocain et yéménite, outre le développement des bonnes pratiques, a indiqué un communiqué du CSPJ.

Le document prévoit la création d’une commission mixte pour compléter les expertises et s’employant à l’organisation de formations spéciales sur le terrain au profit des juges et des fonctionnaires des différents tribunaux avec leurs différents niveaux, a ajouté le communiqué.

Le mémorandum comprend également l’échange d’expertises, de consultations et de points de vue liés à toutes les questions de justice, de l’organisation de réunions, de séminaires, d’ateliers et de conférences annuelles, outre le renforcement des capacités des organes d’inspection des deux institutions judiciaires, selon même source.

La signature de ce mémorandum d’entente entre le CSPJ et le conseil judiciaire suprême de la République du Yémen est l’aboutissement du processus de rapprochement et de coopération entre les deux institutions, en accord avec l’unité des principes généraux sur lesquels repose l’organisation judiciaire tant au Royaume du Maroc qu’en République du Yémen et en accord avec la volonté commune de développer et de renforcer la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, qui se félicitent des relations bilatérales distinguées qui existent dans tous les domaines.

