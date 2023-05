SIAM 2023 | Tenue d’un Forum sur la coopération Maroc-Royaume Uni

Partager Facebook

Un Forum sur la coopération Maroc-Royaume Uni a été tenu, mardi à Meknès, sous la présidence du ministre de l’Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki et son homologue britannique, Lord Richard Benyon.

Lors de cette rencontre, initiée en marge de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), les deux ministres ont loué la qualité des relations entre les deux pays sur les plans politique, économique et commercial.

Ils ont également mis l’accent sur les centres d’intérêt partagés et pistes de coopération entre les deux pays dans le domaine agricole, en particulier, des volets de l’agriculture biologique, du machinisme agricole, des pratiques de l’élevage et de la santé animale, de la valorisation des produits agricoles et l’amélioration de l’accès aux marchés des produits agro-alimentaires, notamment les produits locaux et produits de terroir.

Ce Forum a été aussi l’occasion pour M. Sadiki de relever que la dynamique de la coopération Sud-Sud dans le secteur agricole peut créer un partenariat tripartie entre le Maroc, le Royaume-Uni et les pays africains.

“Nous croyons en la force d’une coopération unifiée, intelligente et concrète entre les pays du Sud, qui offre des solutions et qui peut constituer un levier stratégique dans le développement du secteur et son renforcement et attirer les investisseurs et l’expertise”, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Sadiki a appelé les investisseurs britanniques à investir dans le secteur agricole au Maroc, notamment dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé à même de réaliser des résultats fructueux pour toutes les parties concernées.

De son côté, M. Benyon a fait savoir que la crise alimentaire actuelle, exacerbée par le changement climatique et l’accès à l’eau, souligne la nécessité d’une collaboration internationale plus étroite pour améliorer la sécurité alimentaire tout en réduisant les émissions et en protégeant l’environnement.

Et d’ajouter que les tensions entre la réduction de l’impact environnemental des systèmes alimentaires et assurer la nourriture d’une population mondiale croissante ne doivent pas être sous-estimées, notant que ne pas aborder ces défis fera rebondir d’une crise de sécurité alimentaire à l’autre.

En outre, le ministre britannique a mis l’accent sur l’importance de maintenir les marchés mondiaux ouverts et transparents pour faciliter l’approvisionnement alimentaire de ceux qui en ont besoin.

L’Accord d’Association entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé en octobre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2021, représente la pierre angulaire de la coopération entre les deux Royaumes. Cet accord bilatéral comprend le volet du commerce des produits agricoles et reprend l’ensemble des avantages convenus dans le cadre de l’Accord d’Association Maroc-UE.

Cette rencontre a offert un espace d’échange entre les opérateurs et les professionnels des deux parties sur les aspects de renforcement de la coopération, du partenariat et des échanges dans le secteur agricole et agroalimentaire tant sur le plan technique que sur le plan commercial et des affaires.

A l’issue du Forum, les deux parties ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’entente qui déclare les volontés communes de coopérer autour la recherche scientifique, résilience au changement climatique, renforcement des capacités et innovation agricole. Un second mémorandum d’entente a été également signé entre le Pôle Digital de l’Agriculture, de la Forêt et Observatoire de la Sécheresse et Agri-EPI Centre dans le domaine de l’innovation agricole et de l’agri Tech.

Ont pris part à ce Forum, le Délégué commercial du Royaume-Uni pour l’Afrique, le Président de la Fédération des Chambres d’Agriculture du Maroc, le Président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural, des institutionnels, des associations de professionnels et des partenaires de la coopération britannique.

Et de rappeler que le secteur agricole du Royaume-Uni représente 0,7% du PIB du pays, répondant à environ 60% de sa propre demande alimentaire. En outre, 70 % de la superficie totale du pays est une superficie agricole utile avec comme principales cultures les pommes de terre, les betteraves, le blé et l’orge.

Le Royaume-Uni se positionne en tant que 4ème importateur à l’échelle internationale des produits alimentaires agricoles et maritimes marocaines. La valeur des exportations marocaines agro-alimentaires vers le Royaume-Uni a atteint près de 5,94 milliards de dirhams en 2022, soit une croissance de 57% par rapport à l’année 2021 et une croissance de 635% par rapport à 2010. Les exportations agro-alimentaires ont représenté en 2022, une part en valeur de 36%, et une part en volume de 73% par rapport aux exportations totales du Maroc à destination de ce marché.

La commémoration du pays à l’honneur chaque année au SIAM est une tradition qui a pour but d’abord, de célébrer la culture et l’agriculture du pays à l’honneur, mais aussi ancrer la dimension internationale du salon.

Organisée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous le thème “Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable”, la 15ème édition du SIAM se poursuit jusqu’au 7 mai courant.

LR/MAP