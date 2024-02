SIAM 2024 | La 16ème édition placée sous le thème “Climat et Agriculture”

La 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 22 au 28 avril à Meknès, constitue un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières technologies d’adaptation aux changements climatiques, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée au SIAM, M. Sadiki a indiqué que cette édition sera l’occasion de prendre connaissance des efforts d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que des actions liées aux filières agricoles, aux chaînes de distribution, à la qualité, à l’innovation, à la préservation des ressources naturelles et au renforcement de la résilience du secteur.

Placée sous le thème “Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”, cette 16ème édition résonne profondément avec le contexte actuel, marqué par une crise climatique caractérisée notamment par des températures élevées et une diminution des ressources hydriques, ce qui appelle à l’urgence de promouvoir des systèmes agricoles résilients et durables, a-t-il relevé.

Et de poursuivre que SIAM 2024, qui se veut également un rendez-vous d’échange et de sensibilisation autour de la thématique choisie, mettra en lumière l’écosystème agricole, la stratégie agricole, les innovations dans le secteur, les technologies et les bonnes pratiques pour une agriculture plus résiliente, plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

Par la même occasion, le ministre a souligné la pertinence du choix de l’Espagne en tant que pays à l’honneur du SIAM 2024, ce qui reflète la volonté de ce pays d’investir dans des projets agricoles innovants en faveur d’une utilisation plus intelligente des ressources, notamment hydriques.

Il a, dans ce sens, mis en avant l’importance des relations bilatérales entre les deux pays, illustrées par la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines, dont l’agriculture, les ressources en eau et l’environnement.

Revenant sur les spécificités du Salon cette année, M. Sadiki a fait savoir qu’il connaitra l’organisation d’une série de conférences et de rencontres, dont la réunion ministérielle de l’Initiative “AAA” et la Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique au Maroc.

Cette édition sera aussi marquée par l’organisation du Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale qui s’assigne pour objectif de récompenser l’excellence journalistique dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, a-t-il soutenu.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous annuel compte aujourd’hui parmi les plus grands évènements dédiés à l’agriculture à l’échelle du continent. La superficie occupée cette année est portée à 12,4 hectares, dont 11 hectares couverts, en augmentation de 13% par rapport à l’édition précédente.

SIAM 2024 s’engage, à travers ses exposants, conférences et événements, à sensibiliser sur la problématique du changement climatique, comme elle ambitionne de fournir une plateforme aux institutions œuvrant au développement de technologies et de solutions agricoles adaptées et résilientes, en les mettant directement en contact avec tous les acteurs du secteur.

