Salon Key Energy | La transition énergétique en Afrique au centre d’un débat

Les enjeux de la transition énergétique en Afrique ont été au centre d’un débat, jeudi à Rimini (Italie), lors d’une table ronde tenue en marge du Salon international de la transition énergétique ”Key Energy”.

Ainsi, les participants à cette rencontre, organisée par RES4Africa Foundation, ont mis en évidence les éléments clés de la transition énergétique de l’Afrique, du stockage de l’énergie à la réduction des risques et aux réformes réglementaires susceptibles de stimuler les investissements dans les énergies renouvelables.

La population africaine devrait représenter un quart de la population mondiale d’ici 2050, ce qui entraînera une augmentation significative de la demande d’énergie, ont-ils relevé, expliquant que les sources d’énergie renouvelables peuvent répondre à cette demande de manière durable et fournir un accès à l’énergie, mais ce changement nécessite des innovations et des améliorations de l’infrastructure énergétique.

Dans ce contexte, les experts ont souligné la contribution essentielle que les solutions de stockage de l’énergie peuvent apporter aux investissements dans les énergies renouvelables en Afrique, et comment elles peuvent permettre de capturer l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour la restituer plus tard, apportant ainsi un soutien substantiel à la sécurité énergétique des pays africains.

Et d’affirmer que le stockage de l’énergie peut devenir un allié dans la transition énergétique de l’Afrique et un catalyseur de la croissance économique et du développement.

Le groupe d’experts a également mis l’accent sur les moyens à mettre en place à même de permettre à ce secteur et d’autres segments de la chaîne de valeur des énergies renouvelables en Afrique de créer des opportunités d’investissement pour les entreprises.

Organisé par l’Italian Exhibition Group, “Key Energy” regroupe des professionnels et des décideurs politiques en provenance des quatre coins du monde, réunis pour débattre, exposer, présenter des livres et animer des conférences, notamment sur les enjeux les plus centraux de la transition énergétique.

LR/MAP