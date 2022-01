Russie | La marine montre sa force

Partager Facebook

Les semaines qui viennent vont être marquées par une intense activité de la marine russe, presque comme au temps de la Guerre Froide.

En effet, le 20 janvier, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’il lancerait des exercices navals pouvant mobiliser, au total, «plus de 140 navires, plus de 60 avions et environ 10.000 marins» Ces manœuvres navales, a expliqué la même source, se dérouleront dans «les eaux et les mers adjacentes au territoire russe» ainsi que des les «zones océaniques à travers le monde importantes sur le plan opérationnel». En clair, elles auront lieu presque sur toutes les mers et océans…

«Des exercices distincts auront lieu dans les eaux de la Méditerranée, de la mer du Nord, de la mer d’Okhotsk, dans la partie nord-est de l’océan Atlantique et dans l’océan Pacifique», a détaillé le ministère russe de la Défense, avant d’avancer que «l’objectif principal est de mettre à l’épreuve les forces navales, aériennes et spatiales pour protéger les intérêts nationaux russes dans les océans du monde et pour contrer les menaces militaires contre la Russie depuis les mers et les océans».

Certains de ces exercices impliqueront d’autres forces navales. Ainsi, l’Iran a indiqué que des manœuvres commenceront le 21 janvier dans l’océan Indien, avec la participation de la Russie et de la Chine. «Des exercices de trois jours avec la participation de onze unités maritimes de l’armée de l’Iran, trois unités de la marine des Gardiens de la révolution, trois unités russes et deux unités chinoise commenceront demain [21/01] dans le nord de l’océan Indien sur une superficie de 17.000 km2», a ainsi fait savoir l’amiral Mostafa Tajeddini. «Améliorer la capacité et la préparation au combat, renforcer les liaisons militaires entre la marine iranienne et la Chine et la Russie, assurer la sécurité commune et lutter contre le terrorisme maritime sont parmi les principaux objectifs de ces exercices», a-t-il précisé.

P. Zehr