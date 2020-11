Royal Air Maroc renforce son programme de vols internationaux sur Tanger

Partager Facebook

Royal Air Maroc (RAM) lancera, à partir du 11 décembre prochain, quatre nouvelles routes aériennes reliant la ville de Tanger à quatre métropoles européennes, à savoir Madrid, Bruxelles, Barcelone et Malaga, a annoncé jeudi la compagnie aérienne nationale.

“Fidèle à ses engagements de premier transporteur aérien national et consciente de sa mission en tant qu’acteur majeur dans la promotion du tourisme marocain et dans le renforcement des liens des Marocains résidant à l’étranger avec leur mère patrie, la RAM renforce son programme de vols internationaux au départ et vers Tanger”, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

S’agissant du programme des vols réservé à ces nouvelles lignes, la même source a précisé que la liaison Tanger- Malaga se fera à cinq fréquences par semaine (lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche), tandis que quatre fréquences par semaine concerneront les liaisons Tanger-Madrid (lundi, mardi, samedi et dimanche), Tanger-Barcelone (mardi, mercredi, jeudi et samedi) et Tanger-Bruxelles (mardi, jeudi, vendredi et dimanche).

Ce programme est appelé à être réajusté en fonction de la demande, a précisé RAM, poursuivant que les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie nationale (www.royalairmaroc.com), via ses centres d’appel ainsi qu’à travers ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.

LR/MAP