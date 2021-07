“Rethinking the Sahara Dispute | History and Contemporary Perspectives”, un ouvrage qui porte un éclairage factuel sur un différend artificiel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

“Rethinking the Sahara Dispute : History and Contemporary Perspectives” un ouvrage collectif en anglais qui vient d’être publié, à l’initiative de la Coalition pour l’Autonomie du Sahara (AUSACO), à l’occasion de la Fête du Trône.

Interdisciplinaire et préfacé par l’ancien Représentant permanent d’Israël aux Nations Unies, M. Yehuda Lancry, cet ouvrage réunit onze contributions thématiques sur tous les aspects de la Question du Sahara marocain, avec comme objectif d’apporter un éclairage factuel sur ce différend régional.

“Rethinking the Sahara Dispute : History and Contemporary Perspectives”, qui propose une approche nouvelle et prospective du conflit régional du Sahara à travers onze chapitres thématiques, procède d’une approche intégrée et multidimensionnelle qui, pour la première fois, concilie les points de vue d’historiens, de sociologues, de géopoliticiens, de diplomates, de responsables de la sécurité et d’experts en études stratégiques, chacun apportant son point de vue pour analyser de manière holistique les ramifications du différend régional et son impact sur les espaces euro-méditerranéen, atlantique et sahélien, selon la fiche de l’ouvrage.

Les différentes contributions aborderont ainsi les aspects historiques du différend, les dynamiques actuelles, avec une analyse approfondie de la responsabilité de l’Algérie, la dimension humanitaire du différend, et des menaces sécuritaires que sa persistance engendre, et les perspectives futures, en particulier l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis, lit-on dans la fiche.

Dirigé par l’essayiste français Jérôme Besnard, cet ouvrage apportera ainsi une réponse dépassionnée et sereine à la propagande alimentée par l’Algérie et le « polisario » sur le différend régional sur le Sahara marocain.

Il sera le premier d’une série d’ouvrages sur la question du Sahara marocain intitulée AUSACO Book Series.

L’AUSACO (anciennement Plateforme Internationale de Défense et de Soutien au Sahara marocain) est un réseau indépendant composé de 3.000 juristes, universitaires, journalistes, et acteurs de la société civile engagés pour la défense de la marocanité du Sahara et la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie.

Ainsi, les personnalités membres de ce réseau mènent un plaidoyer par le moyen de la publication d’articles, d’ouvrages, et de déclarations à la presse ainsi que par l’organisation de conférences, selon la fiche.

LR/MAP