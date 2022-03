Résultats financiers | Wafa Assurance réalise un CA consolidé à près de 10 milliards de DH !

Partager Facebook

(De d à g): Ramses Arroub, PDG de Wafa Assurance et Meriem Benkhayat, Directeur Exécutif du Pôle Finances et Stratégie.

Le Groupe Wafa Assurance a présenté ses résultats financiers au terme de l’exercice 2021, lors d’une web-conférence, tenue mercredi 16 mars 2022.

Lors de cette rencontre, co-présidée par le PDG de Wafa Assurance Ramsès Arroub et Meriem Benkhayat, Directeur Exécutif du Pôle Finances et Stratégie, il a été noté que l’activité de Wafa Assurance a connu une progression, grâce notamment à la performance de la branche Vie et à la bonne tenue de la branche Non-Vie.

Le top management a indiqué que le Chiffre d’Affaires consolidé a atteint plus de 9,78 milliards de dirhams en hausse de 7,8%, porté par la croissance de l’activité au Maroc et la bonne performance des filiales Vie à l’international. «En effet, la contribution des filiales dans le chiffre d’affaires consolidé s’est renforcée en 2021 à 14,1% contre 12,5% en 2020. Pour ce qui est des capitaux propres part du groupe, ils se sont élevés à 9,195 milliards de dirhams au 31 décembre 2021, contre 8,206 milliards de dirhams en 2020 et se sont renforcés de 12%, sous l’effet du renforcement des plus-values latentes sur les actifs financiers du groupe», a précisé pour sa part, Meriem Benkhayat, Directeur Exécutif du Pôle Finances et Stratégie au Groupe Wafa Assurance.

Le Chiffre d’Affaires s’est élevé, quant à lui, à 9,089 milliards de dirhams en 2021, en progression de 8,5% par rapport à 2020. Dans le détail, l’activité Vie a atteint 5,005 milliards de DH, en hausse de+14,5%, tirée par la croissance de l’activité Épargne avec la poursuite du développement des unités de compte et la performance des produits Prévoyance. Pour sa part, l’activité Non-Vie a progressé de 2% à 4,084 milliards de DH, portée par la performance du marché de l’assurance des Entreprises.

Par contre, Wafa Assurance a clôturé l’année 2021 sur un Résultat Net part du Groupe (RNPG) de 424 millions de dirhams, en baisse de 6,4% par rapport à la même période une année auparavant (2020).

Cette évolution s’explique par le retour de la sinistralité «Non-Vie» au niveau historique après la baisse enregistrée en 2020 liée aux effets du confinement et l’augmentation de la sinistralité en «Vie».

«Depuis 2019, nous avons constaté que les mesures qui ont été prises pour endiguer le phénomène de la fraude au niveau sectoriel et au niveau de Wafa Assurance ont commencé à porter leurs fruits sur la réduction de la sinistralité», a expliqué Ramsès Arroub, PDG du groupe Wafa Assurance.

Par ailleurs, Wafa Assurance a lancé sa filiale dédiée à l’assurance «Takaful» en février dernier. Il s’agit d’un marché à fort potentiel sur lequel la compagnie d’assurance entend se positionner. Baptisée Wafa Takaful, cette filiale à 100% de Wafa Assurance vient ainsi consolider le statut d’assureur universel de la compagnie, qui exerce dorénavant ses activités dans neuf marchés.

Au vu des résultats enregistrés et des perspectives de la compagnie, le Conseil d’Administration de Wafa Assurance a décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, la distribution au titre de l’exercice 2021, d’un dividende de 120 dirhams par action.