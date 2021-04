Rabat | Ouverture du 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique

Partager Facebook

Le 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique, qui vise à placer le sport comme une nécessité institutionnelle et identitaire pour les pays émergents, s’est ouvert samedi à Rabat, en présence de ministres, d’ambassadeurs et de représentants de différentes organisations.

Organisé du 3 au 6 avril, par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ONG TIBU Maroc , sous le thème “libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport”, ce sommet se tient en même temps à Casablanca, Rabat, Dakhla, Laâyoune, Dakar, Lusaka, Monrovia, Niamey et d’autres capitales africaines, avec pour but de favoriser la durabilité transformationnelle auprès de l’ensemble des participants et acteurs en libérant les énergies, en renforçant les capacités des acteurs, en accompagnant les agents du changement africain par le sport et en co-construisant un plaidoyer efficace.

LR/MAP