Rabat et Lisbonne réaffirment l’intérêt stratégique du partenariat privilégié entre le Maroc et l’UE

Le Maroc et le Portugal ont réaffirmé l’intérêt stratégique du partenariat privilégié entre le Royaume et l’Union Européenne, considéré comme un pilier de la stabilité en Méditerranée.

Dans la déclaration conjointe qui a sanctionné les travaux de la 14ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal, tenue vendredi à Lisbonne, le Portugal a réitéré son ”engagement en faveur d’un plus grand développement du partenariat privilégié UE-Maroc, qui est déjà le plus profond et le plus complet dans le cadre du voisinage méridional”.

”Les deux parties soulignent que le renforcement de la résilience du Partenariat Multidimensionnel entre le Maroc et l’UE constitue une priorité de premier plan”, note la Déclaration conjointé adoptée lors de cette réunion co-présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre portugais, António Costa.

Dans ce sens, ”le Royaume du Maroc se félicite de l’engagement du Portugal qui traduit un profond attachement au développement d’un partenariat harmonieux entre le Maroc et l’Union Européenne au service de leurs intérêts communs”.

A cet égard, les deux pays se sont félicités de la mise en œuvre des différents Accords et du développement de partenariats de types nouveaux, tels que le partenariat vert entre l’UE et le Maroc.

”Les deux parties soulignent la pertinence de débattre au plus haut niveau lors du sommet euro-méditerranéen, prévu pour le second semestre de l’année, des questions stratégiques de la relation UE – voisinage méridional, à l’instar de l’énergie et la transition verte, le digital, l’environnement et les changements climatiques, la sécurité alimentaire et énergétique, le développement socio-économique et les investissements, ainsi que les migrations et la mobilité”, lit-on dans la Déclaration Conjointe.

Fortes des acquis du Partenariat vert Maroc-UE signé le 18 octobre 2022, les parties signalent, en particulier, l’importance de la coopération dans le domaine de l’énergie verte, en tenant compte des objectifs de décarbonisation de leurs économies ainsi que la protection de leurs ressources naturelles, l’innovation, le financement, la recherche et le développement, l’éducation et la formation.

Compte tenu de l’importance des relations de l’UE avec son voisinage méridional, en particulier dans le contexte géopolitique actuel au niveau régional, ainsi que des défis communs auxquels est confrontée la région méditerranéenne, le Portugal et le Maroc soulignent leur attachement à une mise en œuvre adéquate du Nouvel Agenda pour la Méditerranée.

Dans ce contexte, les deux pays ont souligné l’importance de la mise en œuvre du Plan Économique et d’Investissement associé au Nouvel Agenda pour la Méditerranée pour le développement socio-économique et pour une plus grande intégration économique au niveau régional.

Dans le cadre des relations euro-méditerranéennes, Rabat et Lisbonne appellent à un renforcement du rôle et des capacités de l’Union pour la Méditerranée, en tant que forum privilégié de dialogue et coopération régionaux qui inclut tous les pays de la région, dans le respect de l’ensemble des principes qui régissent ce partenariat.

En outre, les deux pays mettent en valeur la plus-value du Dialogue 5+5, dans ses divers volets sectoriels, comme mécanisme restreint et pragmatique de coopération entre la rive Nord et la Rive Sud de la Mer Méditerranée.

Tenant compte de l’importance très particulière que les deux pays accordent au continent africain, Rabat et Lisbonne se sont engagés à conjuguer les efforts pour contribuer activement à la prévention et au règlement pacifique des conflits en Afrique et ont souligné l’importance de promouvoir une coopération tripartite mutuellement bénéfique avec des partenaires africains en accordant une priorité aux actions à forte plus-value socio-économique.

Les deux pays réitèrent, par ailleurs, leur préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Sahel et au risque d’extension de la menace terroriste à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

Conscients des conséquences sécuritaires de la déstabilisation du Sahel pour l’Afrique et l’espace euro-atlantique, le Portugal et le Maroc réaffirment leur soutien aux efforts régionaux et multilatéraux visant à stabiliser et développer la région.

Le Maroc et le Portugal ont exprimé ”leur grande préoccupation face à la progression alarmante de la menace terroriste en Afrique, exacerbée par la prolifération d’acteurs armés non étatiques, notamment les groupes séparatistes qui génèrent une déstabilisation et une vulnérabilité accrue des États africains”.

Concernant la situation en Libye, le Portugal et le Maroc conviennent que les Nations Unies et la communauté internationale doivent poursuivre leurs efforts diplomatiques en vue de trouver un compromis politique entre les parties en conflit sur la base de l’accord de Skhirat et sous l’égide des Nations Unies.

Le Portugal salue, à ce titre, le rôle constructif et les efforts crédibles fournis par le Maroc pour le règlement de cette question.

En ce qui concerne le Processus de Paix au Moyen Orient, les deux pays ont réaffirmé leur volonté à contribuer à l’instauration d’une paix globale, juste et durable, sur la base des Accords et Arrangements existants, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité de l’ONU. Ils ont réitéré leur compromis à une solution à deux états, coexistant pacifiquement, ainsi qu’à l’appel commun au maintien du statu quo des Lieux Saints de Jérusalem, en tant que ville-phare de la coexistence et de la tolérance religieuses.

Soulignant l’importance de leur concertation sur le plan multilatéral, le Portugal et le Maroc veilleront au renforcement de leur coopération au sein de l’ONU ainsi qu’au sein des organes spécialisés dont les deux pays sont membres, notamment à travers un dialogue renforcé entre les deux départements des affaires étrangères, en vue d’intégrer une dimension multilatérale dans leur dialogue bilatéral.

LR/MAP