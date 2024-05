Mondial 2030 | Réunion élargie entre les départements gouvernementaux concernés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une réunion élargie a été tenue, jeudi au siège du ministère de l’Intérieur, dans le cadre des préparatifs intenses pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, conformément à la Vision et la Volonté Royales porteuses d’une forte ambition d’assurer une grande réussite de cette manifestation internationale.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le ministre du Transport et de la Logistique et le ministre délégué chargé du Budget.

Cette réunion s’est déroulée également en présence des walis et présidents des conseils des régions concernées par l’organisation des matchs de la Coupe du monde, ainsi que des présidents et représentants des conseils communaux relevant de ces régions.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique que cette réunion a été consacrée à la coordination entre l’ensemble des départements ministériels concernés, à la mise en place d’un système unifié d’action commune et à la mise en œuvre d’une feuille de route intégrée, basée sur la l’exécution idoine des engagements, la convergence des initiatives et interventions et l’harmonisation de leur programmation, dans le cadre de la complémentarité des rôles des différentes parties prenantes, de sorte à garantir les conditions et les moyens nécessaires permettant au Royaume de réussir le pari de la co-organisation avec l’Espagne et le Portugal de cet événement sportif planétaire.

Cette réunion de coordination a été l’occasion pour l’ensemble des intervenants de réitérer leur détermination à intensifier les efforts sectoriels et à mobiliser l’ensemble des capacités et moyens, ainsi que de présenter des initiatives efficientes, conformément à une vision globale ayant pour objectif de concevoir une offre organisationnelle innovante répondant, dans tous ses aspects, à l’ambition Royale d’aller de l’avant pour une organisation distinguée de cet événement mondial, et pour renforcer le rayonnement du Maroc en tant que partenaire sûr pour l’accueil d’événements internationaux et consolider la place de choix qu’occupe le Royaume parmi les grandes nations.

Elle a constitué aussi une opportunité pour réaffirmer l’engagement du Royaume à œuvrer, en parfaite complémentarité, avec les instances en charge de ce dossier dans les pays hôtes (Maroc-Espagne-Portugal), pour faire du Mondial 2030 un événement exceptionnel et une étape marquante dans l’organisation d’événements sportifs, à même de consolider les aspects civilisationnels, culturels et humains unissant les trois pays, conclut le communiqué.

LR/MAP