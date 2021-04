Promotion du tourisme | L’ONMT dresse l’état des lieux et change tout !

Grâce à sa richesse culturelle, humaine, mais aussi la diversité et le caractère unique de ses atouts naturels, le Maroc a le potentiel de devenir une destination incontournable dans la liste des voyages des citoyens du monde. Telle est la conviction du Directeur Général (DG) de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir.

Présentant les grandes lignes de la stratégie de l’Office pour relancer le secteur touristique au Maroc post-Covid-19, El Fakir a rappelé que l’Office qu’il dirige depuis trois années maintenant, s’est donné pour mission, de faire briller le potentiel touristique du Royaume. Pour ce faire, l’ONMT a mis en place une nouvelle stratégie marketing mise en œuvre sur la base d’étude approfondie menée par l’Office durant la période de confinement sanitaire. Cette étude a permis de cerner avec exactitude, l’évolution du marché du tourisme à l’échelle mondiale.

L’étude a dévoilé que les touristes sont prêts à voyager dès que les conditions le permettront. Toutefois, les voyageurs post-Covid seront très regardants sur certaines conditions, notamment tarifaires. La Recherche de simples plaisirs comme la gastronomie, figurent également parmi les attentes des répondants ayant participé à l’étude de l’ONMT.

Suite à cette étude, l’Office National Marocain du Tourisme a décidé de tout changer, notamment en lançant une stratégie de relance touristique autour de trois marques. Il s’agit de «Visit Morocco», destinée aux touristes internationaux, «Ntla9awfbladna» dédiée à la promotion du tourisme interne et des MRE, et enfin, la marque «ONMT» qui s’adresse aux opérateurs institutionnels du tourisme.

Pour remplir ses fonctions, l’ONMT doit pouvoir compter sur une communication cohérente et une stratégie marketing innovante. C’est la raison pour laquelle l’Office a mis le paquet sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), spécialement les réseaux sociaux et autres applications de messagerie instantanée.

Comme indiqué par son DG, l’ONMT endosse le rôle de chasseur de tendance, à l’affût de nouvelles opportunités pour promouvoir et positionner le Maroc à l’avant-garde de l’expérience touristique mondiale. Excellence, Agilité, Innovation et transparence. Telles sont les valeurs sur lesquelles l’ONMT ne transigera pas, au service de la promotion du Maroc et de son image touristique.

Dans un environnement en perpétuelle mutation marquée par une concurrence accrue, les destinations touristiques à travers le monde doivent adopter un positionnement différentiel. Objectif, construire leur attractivité et capter la demande touristique mondiale. Parfaitement consciente de cet impératif concurrentiel, l’ONMT, fait de l’innovation son premier cheval de bataille, le regard tourné vers l’avenir.

Mohcine Lourhzal