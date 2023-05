Pêche maritime | Tenue de la 2ème session de la commission mixte (Maroc – Cabo Verde)

Partager Facebook

Les travaux de la deuxième commission mixte entre le Maroc et le Cabo Verde dans le domaine de la pêche maritime, ont eu lieu lundi à Rabat, et ce dans le cadre de la mise œuvre effective des dispositions de l’accord de coopération en matière des pêches maritimes conclu à Rabat le 16 décembre 2004 entre les deux pays.

Présidée par Zakia Driouich, Secrétaire Générale du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et Tania Romualdo, Directrice Nationale de la Politique Externe au ministère caboverdien des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration Régionale, cette session a été consacrée à l’étude et à l’examen des perspectives de coopération bilatérale durant l’année 2023-2024, indique un communiqué du Département de la Pêche Maritime.

Se félicitant de l’atmosphère cordiale et fraternelle qui a prévalu leurs discussions et des résultats fructueux atteints au terme de cette 2ème session de la Commission Mixte, les deux parties ont examiné les différents axes de coopération susceptibles d’élever cette coopération au rang d’un partenariat fructueux dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu d’établir des programmes de renforcement de capacité au profit des acteurs du secteur de la pêche, la promotion de la recherche scientifique halieutique, l’échange d’expérience et de bonne pratiques en matière de lutte contre la pêche INN, la valorisation et la transformation des produits de la mer, la promotion de la pêche artisanale, la gestion des pêcheries, le sauvetage des vies humaines en mer et la promotion du partenariat privé entre les opérateurs économiques des deux pays, fait savoir le communiqué.

De même, la partie capverdienne qui a vivement salué la politique sectorielle Halieutis, a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience marocaine en matière de mise en place d’une Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture et de la dynamique qui en a découlé pour la promotion et le développement de l’aquaculture au Maroc.

La session, qui a connu la présence de la consule du Cap Vert à Dakhla Mme Ana Fernandes, a été marquée par la signature du procès-verbal de cette commission ainsi que l’arrêt du plan d’action de mise en œuvre des activités au titre de l’année 2023-2024, note la même source.

Cette session est organisée en marge de la tenue au Maroc de la commission mixte de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le cap Vert, conclut le communiqué.

LR/MAP