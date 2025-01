Ouverture à Marrakech d’une nouvelle école de formation des gardiens de la paix

Partager Facebook

À l’occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé, samedi à Marrakech, à l’inauguration d’une nouvelle école de formation policière portant le nom “École de formation des gardiens de la paix de Marrakech”.

Cette école s’assigne pour mission principale de renforcer le système de formation policière et d’accroître la capacité d’accueil des structures policières dédiées à la formation, à travers des programmes de formation de base au profit d’une partie des nouvelles promotions de stagiaires relevant du cycle des gardiens de la paix, en plus de la contribution à l’enrichissement et au renforcement des programmes de formation continue.

L’ouverture de la nouvelle école de Marrakech s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants annoncés récemment par la DGSN dans le cadre de son programme annuel, relatifs à la réhabilitation et au développement des structures de police, notamment le renforcement des infrastructures de formation policière et l’appui aux pôles régionaux des écoles de formation sécuritaire.

Depuis 2016, la DGSN s’est engagée dans un projet ambitieux visant à développer le système de formation policière en tant qu’élément clé d’une réforme globale et profonde de la fonction sécuritaire, à travers la révision de la charte de recrutement et des méthodes de formation, outre la création de nouvelles écoles spécialisées et proches géographiquement des nouveaux stagiaires.

Conformément à cette nouvelle vision stratégique, la DGSN dispose désormais de plusieurs écoles de formation et d’entraînement sécuritaires, dont l’Institut Royal de police (IRP) de Kénitra, ainsi que plusieurs autres écoles de formation des gardiens de la paix dans les villes de Laâyoune, Oujda, Fès, Tanger, Marrakech, Bouknadel et Fouarat dans la banlieue de Kénitra, outre le Centre supérieur de formation policière à Ifrane, dont l’inauguration est prévue prochainement, avec pour ambition de devenir un pôle de coopération sécuritaire internationale et africaine dans le domaine de la formation policière.

Visite d’inspection du Directeur Général de la DGSN et de la DGST

Le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST) a effectué une visite d’inspection au siège de la nouvelle école de formation des gardiens de la paix à Marrakech, avant son inauguration officielle, pour s’informer des derniers préparatifs et des dispositions prises pour accueillir la première promotion des nouveaux gardiens de la paix stagiaires.

Le Directeur Général de la DGSN a visité les différentes installations de la nouvelle école de formation des gardiens de la paix à Marrakech et suivi des explications fournies par le directeur des ressources humaines sur les méthodes de formation pédagogique, les programmes de formation policière ainsi que sur les objectifs à court, moyen et long termes de cette nouvelle structure.

Lors de cette visite, le Directeur Général de la DGSN et de la DGST a insisté sur l’importance et la nécessité de développer les programmes de formation et de les harmoniser avec la nouvelle philosophie de l’action sécuritaire, basée sur le service du citoyen et l’amélioration des prestations sécuritaires.

Il a également insisté sur l’impératif d’accorder une importance particulière et une grande attention aux nouveaux stagiaires qui sont les policiers de demain, en veillant à ce qu’ils consolident leurs connaissances et s’approprient la culture des droits de l’Homme.

Il s’agit également de prémunir ces nouveaux stagiaires contre toute conduite inappropriée ou suspecte, afin de leur permettre d’accomplir de manière optimale leurs nobles devoirs en matière de préservation de la sécurité, de protection des biens et de mis en place d’un climat favorable à l’exercice des droits et libertés, a-t-il ajouté.

Lors de cette visite, le Directeur Général de la DGSN et de la DGST était accompagné de l’Inspecteur général, du directeur des Ressources humaines, du directeur de la Sécurité publique, du directeur du Système d’information et de communication, du directeur de l’Équipement et du Budget et du préfet de police de Marrakech, ainsi que du directeur de l’Institut Royal de Police et du directeur de l’École de formation des gardiens de la paix de Marrakech, nouvellement nommé.

Une nouvelle école de police d’une capacité de 500 stagiaires

La nouvelle école de formation des gardiens de la paix de Marrakech a été construite sur une superficie totale de 7.826 m2, avec une capacité d’accueil de 500 stagiaires tout au long de la période de formation de base des gardiens de la paix.

Cette nouvelle structure de formation a été conçue pour offrir toutes les installations d’hébergement nécessaires, les salles d’enseignement et de formation et les espaces de formation externes, de manière à ce que les stagiaires puissent suivre leur formation dans les meilleures conditions, dans la perspective d’intégrer les centres de service et de recrutement.

A cet égard, l’Ecole dispose d’un espace d’hébergement comprenant 16 unités, une cuisine équipée, deux restaurants séparés et un ensemble d’installations de Santé, outre un pavillon pédagogique abritant une salle polyvalente d’une capacité de 100 personnes, 10 salles de classe, une salle d’informatique et une salle pour les visioconférences.

Cette structure est également équipée d’une clinique offrant des consultations médicales de premier et deuxième niveaux, d’un espace administratif de 19 bureaux, d’une salle de réunion, d’une salle de prière, d’une cour pour la cérémonie de lever du drapeau national, ainsi que de multiples cours pour les divers entraînements paramilitaires et sportifs.

La DGSN aspire à ce que l’Ecole de formation des gardiens de la paix de Marrakech puisse contribuer au renforcement de la spécialisation dans le domaine de la formation sécuritaire, au rapprochement des centres de formation des stagiaires, ainsi qu’à la mise en place des conditions appropriées pour le développement du système de formation des nouveaux cadres qui rejoignent les rangs de la Sûreté nationale, avec pour missions la préservation de la sécurité de la patrie et la protection des citoyens et de leurs biens.

LR/MAP