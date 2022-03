Naama Mayara s’entretient avec le ministre irakien de la Justice

Partager Facebook

Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre irakien de la Justice, Salar Abdul Sattar Mohamed, en visite au Maroc.

Lors de cette rencontre, M. Mayara a passé en revue les prérogatives et la composition diversifiée de la deuxième Chambre, et le rôle que peut jouer en matière de législation, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques et de la diplomatie parlementaire, a indiqué un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Partant de sa place de choix dans le paysage institutionnel national, la deuxième Chambre accorde une attention particulière à la contribution constructive au développement des relations du Maroc avec les pays amis et frères, dont la République d’Irak, soulignant, à cet égard, l’importance que revêt l’exploitation de l’action parlementaire dans la revitalisation de ces relations dans divers domaines.

Pour sa part, M. Abdul Sattar Mohamed s’est félicité du bon niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays frères, notamment dans les domaines judiciaire et juridique.

A cet égard, le ministre irakien a passé en revue l’organisation juridictionnelle en République d’Irak, exprimant son souhait d’insuffler une dynamique plus forte aux relations bilatérales dans les domaines de la justice, l’échange d’expériences et les bonnes pratiques au service des intérêts communs des deux peuples frères.

Au cours de cette rencontre, les deux parties n’ont pas manqué de souligner la nécessité d’intensifier les efforts pour exploiter toutes les opportunités disponibles afin d’approfondir et de consolider les relations distinguées entre les deux pays et peuples frères, a conclu le communiqué.

