Moulouya | La production prévisionnelle d’agrumes évaluée à plus de 192.000 tonnes

La production prévisionnelle des agrumes, au titre de la campagne agricole 2024-2025, au niveau du périmètre irrigué de la Moulouya (province de Berkane) est évaluée à quelque 192.300 tonnes.

La responsable du service de production agricole à l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAM), Hafida El Aallam, a expliqué dans une déclaration à la MAP que 60 pc de la production de ces agrumes, dont une bonne quantité sera exportée, concerne les variétés de clémentine.

Mme El Aallam a souligné l’importance de la chaîne de production de la «clémentine» qui se distingue par sa haute qualité et sa grande demande sur les marchés intérieur et extérieur, mettant en avant le rôle économique et social important joué par la filière des agrumes, à travers la création d’emplois dans les exploitations agricoles et les unités d’emballage, en plus de la valeur ajoutée qu’elle apporte pour la production agricole du bassin de la Moulouya.

Selon elle, la filière agrumicole a été affectée de manière significative par le changement climatique, notamment les années successives de sécheresse et la pénurie d’eau dans le complexe du bassin de la Moulouya, ce qui a entraîné une baisse de la production d’environ 14 pc lors de cette saison.

Elle a toutefois précisé que l’amélioration constatée au niveau du bassin hydraulique au début de la saison 2024-2025, en raison de l’augmentation de la quantité d’eau disponible, a contribué à améliorer la qualité de la production et à augmenter la quantité produite, ajoutant que cela a contribué aussi au développement des arbres qui ont souffert de la sécheresse au cours des saisons passées, ce qui aura un effet positif sur les variétés tardives telles que ’’Maroc late’’.

Le secteur des agrumes, qui génère une valeur ajoutée significative représentant 23 pc de la valeur globale du secteur de la production végétale, contribue à la création de plus de 2,8 millions de journées de travail par an dans les exploitations et les stations de conditionnement.

Dans ce contexte, Kassimi Mohamed, responsable d’une exploitation d’agrumes, a noté que malgré la sécheresse, la production de cette année dans cette exploitation, qui s’étend sur une superficie de 60 hectares de «Clémentine Berkane», s’est améliorée par rapport aux dernières années, soulignant les efforts déployés pour préserver cette variété très prisée grâce à ses qualités gustatives et organoleptiques.

Dans une déclaration similaire, il a indiqué que le soutien apporté par l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya, notamment en ce qui concerne l’irrigation, a contribué à sauver les arbres et à améliorer la production.

De son côté, Jihane Belhouari, responsable d’une station de conditionnement et d’exportation d’agrumes à Berkane, a mis l’accent sur le rôle joué par cette station industrielle, qui a démarré ses activités en 2021, en contribuant à l’augmentation de la productivité et à la création d’opportunités d’emploi dans la région.

Elle a fait savoir que cette station, qui exporte ses produits vers de nombreux pays, notamment européens comme la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, ainsi que des pays asiatiques comme la Russie, et vers d’autres pays à l’avenir, aspire à créer de nouvelles opportunités d’emploi grâce à sa nouvelle unité qui sera dédiée à la production et à l’exportation de produits naturels (bio).

Selon la Direction régionale de l’agriculture de la région de l’Oriental, la grave sécheresse et la pénurie inquiétante d’eau d’irrigation dans tous les barrages du complexe hydraulique du bassin de la Moulouya, qui ont caractérisé la saison 2023-2024, ont eu un impact négatif sur l’état des plantes et les différents stades de croissance des plants d’agrumes depuis la floraison jusqu’à la croissance des fruits, ce qui a eu un effet sur le rendement et la qualité.

Toutefois, a considéré la même source, les cycles d’irrigation qui ont profité aux agrumes en début de saison, compte tenu de l’amélioration des réserves en eau, auront un impact positif sur les exploitations et la qualité des variétés d’agrumes tardifs, et contribueront également à revitaliser un pourcentage important de plantations qui ont souffert des effets de la sécheresse, en plus de préparer la phase de floraison pour la saison suivante.

La filière des agrumes est considérée comme l’une des filières de production les plus importantes du bassin de la Moulouya, puisque la culture des agrumes couvre une superficie de plus de 19.000 hectares (dont 65 pc sont de la variété à petits fruits).

La culture d’agrumes couvre environ 25 pc de la superficie irriguée, de même que les agrumes représentent 40 pc du total des plantations du périmètre irrigué de la Moulouya.

LR/MAP