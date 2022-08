Marrakech | Première édition de la conférence de simulation des Nations Unies (Simul’ONU)

Partager Facebook

Des jeunes marocains et étrangers participent à la 1ère édition de la conférence de simulation des Nations Unies (Simul’ONU) qui a démarré, samedi à Marrakech, sous le signe « Résolution des conflits internationaux selon les normes des Nations Unies ».

Organisée jusqu’au 9 août courant par le Forum marocain de la jeunesse, en partenariat avec le Master « Linguistique et Langue Anglaise » de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech, et le Centre de langue anglaise WLC, la conférence vise à améliorer les compétences de communication des jeunes selon les normes des Nations-Unies.

Cette rencontre vise également à perfectionner leurs capacités linguistiques, à les initier aux techniques de débat et de discussion, et à renforcer leur intérêt pour des questions internationales, telles que la question nationale, les techniques de résolution des conflits, ainsi que leur implication dans la prise de décisions.

Lors de la séance d’ouverture, les participants ont souligné l’importance de cet événement qui offre l’opportunité de présenter et de discuter des questions inhérentes aux jeunes, notamment la recherche scientifique, l’éducation, la formation et la coexistence, ainsi qu’une occasion d’aiguiser leurs compétences en communication, un mécanisme porteur de valeurs et de principes.

Ils ont également relevé que le renforcement des capacités diplomatiques des jeunes constitue une priorité pour Simul’ONU, afin de leur permettre de défendre les intérêts nationaux selon les normes des Nations Unies.

A cet égard, ils ont rappelé que Simul’ONU, une conférence lancée au Maroc depuis 2014, offre également aux jeunes étrangers l’occasion de découvrir la culture marocaine dans toute sa diversité et sa richesse, ainsi que de nouer des amitiés durables avec les jeunes marocains.

LR/MAP