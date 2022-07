Marrakech | M. Aziz Akhannouch s’entretient avec la présidente de MCC

Partager Facebook

Le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mercredi à Marrakech, avec la présidente de Millennium Challenge Corporation (MCC), Mme Alice Albright, accompagnée de la délégation officielle des États-Unis participant à la 14è édition du Sommet des affaires USA-Afrique.

Cette réunion qui a porté sur les différents aspects du partenariat et de la coopération entre le Maroc et le MCC, a été aussi l’occasion d’examiner les voies et mécanismes d’accompagnement de la dernière phase du programme “Millennium Challenge”, qui se conclut au mois de mars de l’année 2023.

Lors de cette rencontre, Mme Albright a exprimé la satisfaction du MCC au regard du niveau de coopération existant avec le Maroc, félicitant le Royaume pour les chantiers réalisés à divers niveaux, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, le Chef du Gouvernement a affirmé que le Maroc continue à mettre en œuvre ses différents engagements relatifs au Millennium Challenge Program, signé entre le gouvernement du Royaume du Maroc et son homologue américain représenté par Millennium Challenge Corporation.

Il a, dans ce sens, souligné le remarquable progrès enregistré au niveau de la mise en œuvre des différents chantiers couverts par le programme, dont les composantes se trouvent au cœur des priorités du gouvernement à savoir : l’éducation, la formation, l’emploi et la gestion du foncier .

Ont pris part à cette rencontre Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, M. Younes Sekkouri, ministre de l’Intégration Economique, du Micro-Entrepreneuriat, de l’Emploi et des Compétences, et M. Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques.

LR/MAP