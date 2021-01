Marrakech | Lancement de la campagne de vaccination anti-Covid

Partager Facebook

La campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la région Marrakech- Safi a démarré, jeudi soir à Marrakech, dans un climat marqué d’engagement et animé de grands espoirs d’un retour à la vie normale dans les plus brefs délais.

Ainsi, dix professionnels du secteur de la santé ont reçu la première injection du vaccin anti-Covid lors d’une cérémonie tenue dans le respect strict des mesures barrières de prévention contre la propagation de la Covid-19, dont le port des masques de protection, la distanciation physique et le respect scrupuleux des règles d’hygiène.

“Après le démarrage effectif de cette campagne par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous sommes honorés, en tant que personnel de la santé, de procéder au lancement de cette opération au niveau de la cité ocre”, a souligné Dr. Lamia Chakiri, Directrice régionale de la Santé à Marrakech-Safi, dans une déclaration à la MAP.

Dans le cadre de cette opération, des staffs médicaux et paramédicaux ont été mobilisés au niveau de l’ensemble des stations de vaccination pour veiller à l’enregistrement des bénéficiaires et à l’administration du vaccin, a relevé Dr Chakiri, réitérant l’engagement de tous les professionnels de la santé à réunir toutes les conditions du succès pour cette action citoyenne de grande envergure.

Pour sa part, le Délégué provincial de la santé à Marrakech, Dr Abdelhakim Moustaid, a exprimé la fierté des professionnels de la santé d’être parmi les premiers bénéficiaires de cet acte vaccinal “tant attendu”, appelant les citoyens à s’inscrire pleinement dans cette opération citoyenne, qui vise à atteindre l’immunité communautaire contre la Covid-19 et à revenir à la vie normale.

Et de rappeler que la campagne nationale de vaccination, dont la première phase ciblera les populations cibles, à savoir les professionnels de santé, les autorités locales, les forces de l’ordre, les enseignants et la population dont l’âge dépasse les 75 ans, se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

La Direction régionale de la santé Marrakech-Safi a mobilisé 435 stations de vaccination, 790 unités mobiles de vaccination et 459 équipes médicales formées à cet effet dans le cadre de l’opération de vaccination nationale contre la Covid-19, précise-t-on.

Dans cette région du Royaume, la population bénéficiaire est estimée à 3,077 millions d’habitants, soit 80% de la population dont l’âge dépasse les 18 ans.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, jeudi au Palais Royal à Fès, la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 ciblera graduellement les catégories concernées, particulièrement les personnes vulnérables au virus et ses complications, à savoir les professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans et les autorités publiques et les Forces Armées Royales, ainsi que les membres de la famille de l’éducation de plus de 45 ans.

Il s’agit aussi des personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi que, dans un premier temps, les zones en proie à des taux élevés de contamination.

Conformément aux Hautes instructions royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 % de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

LR/MAP