Marrakech | Focus sur la feuille de route stratégique nationale du tourisme 2023-2026

Une réunion de travail élargie destinée à la présentation des grands axes de la feuille de route stratégique au niveau national pour le secteur du tourisme au titre de la période 2023-2026 et les moyens mobilisés pour sa mise en oeuvre efficiente, a été tenue, vendredi à Marrakech, en présence d’un aréopage d’acteurs institutionnels, de responsables, d’élus, de professionnels et de partenaires concernés.

Présidée par la ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, cette rencontre est la première étape d’une tournée régionale, occasion de rencontrer l’ensemble des parties prenantes pour débattre et échanger autour du contexte général et des moult axes et objectifs de cette feuille de route nationale du tourisme.

Dans une allocution de circonstance, Mme Ammor a dit toute sa joie d’entamer cette tournée régionale par la région Marrakech-Safi ce qui n’est nullement un hasard, étant donné que Marrakech “constitue une composante fondamentale du tourisme au Maroc”, avant de donner un aperçu sur les contours de cette feuille de route en matière d’ambitions chiffrées, d’offre touristique et de leviers transverses.

Il s’agit d’une feuille de route qui devrait “nous permettre de transformer le secteur du tourisme et de réaliser un saut qualitatif et quantitatif”, a-t-elle dit.

Après avoir fait part de ses remerciements à l’ensemble des acteurs régionaux ayant participé à son élaboration, elle a souligné le rôle essentiel que jouera la région Marrakech-Safi dans cette nouvelle vision, compte tenu de ses énormes potentialités touristiques dans les zones urbaines et dans l’arrière-pays.

Pour la ministre, le tourisme demeure un secteur transverse d’où l’importance de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes dans la création d’une expérience touristique irréprochable et la réalisation des ambitions fixées pour la région.

Dans ce cadre, la Wilaya et les autorités locales joueront un rôle de pilotage à travers la Commission de suivi des plans régionaux ainsi que l’accompagnement dans la mise en place des projets locomotives et des pré-requis de développement des filières.

Elles participeront, par ailleurs, aux travaux des Laboratoires d’impulsion chargés de développer les filières touristiques ainsi qu’aux Structures d’Animation Régionales.

Mme Ammor a aussi rappelé l’importance des chantiers pour lesquels, le rôle des autorités locales est déterminant dans l’expérience touristique, à savoir la réglementation, la simplification des démarches et des autorisations, la mobilisation du foncier, le contrôle, la propreté….. etc.

Les conseils régionaux et les collectivités territoriales, quant à eux, seront des partenaires essentiels pour la mise en place des pré-requis de développement des filières nécessaires au lancement des projets identifiés et les projets locomotives, a indiqué la ministre.

Est de conclure en mettant en relief l’importance pour les parties prenantes de s’engager ensemble et d’oeuvrer, la main dans la main, afin d’accompagner cette dynamique positive et de réussir ce pari, à même de permettre de renforcer le poids du tourisme dans l’inclusion socio-économique de la région Marrakech-Safi.

En chiffres, l’ambition à travers cette feuille de route stratégique nationale pour le tourisme 2023-2026, est d’atteindre 17,5 millions de touristes en 2026, ce qui devrait générer 120 milliards de DH de recettes en devise et de créer quelque 200.000 emplois directs et indirects.

De son côté, le wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi- Lahlou, a qualifié cette feuille de route de “saut qualitatif et quantitatif”, à même de permettre de repositionner le tourisme comme secteur clé de l’économie nationale, notant que cette feuille de route prévoit de transformer le secteur du tourisme en mettant l’accent sur l’expérience client, en développant de nouvelles offres thématiques et transverses, en doublant la capacité aérienne et en renforçant la promotion et le marketing, notamment à travers le digital.

Dans ce sens, il n’a pas manqué de rappeler que la région Marrakech-Safi, riche de son potentiel humain et de son patrimoine culturel et naturel, est au coeur de cette dynamique et jouera un rôle prépondérant pour atteindre ces objectifs.

M. Kassi-Lahlou a également fait part de sa conviction qu’avec la volonté de tous les partenaires, il sera possible d’asseoir durablement la marque Marrakech encore plus haut dans les rangs internationaux en tant que destination touristique de premier plan.

A ses yeux, “ce positionnement est consolidé par la dynamique de développement touristique que connait l’ensemble des pôles de la région Marrakech- Safi, en réinventant grâce à son nouveau Plan de Développement Régional qui a accordé une place importante au secteur touristique, à travers un ensemble de projets élaborés par le Conseil Régional dans le cadre d’une approche participative avec les professionnels et autres intervenants”.

Et de poursuivre qu’avec les opérateurs pionniers du tourisme au niveau régional, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et les nouveaux programmes mis en place par les pouvoirs publics ont aussi permis d’accompagner une nouvelle génération de projets et de révéler des idées nouvelles en renforçant la désirabilité du territoire et insérant la jeunesse dans le tissu économique.

“Nombre de ces projets traitent des fondamentaux de notre nouvelle feuille de route, que ce soit le digital ou l’expérientiel, ou tout simplement le développement humain, des ingrédients de réussite pour l’attractivité touristique”, a estimé le wali, faisant savoir que “la mise à niveau du parc hôtelier existant, la création de nouvelles capacités hôtelières, la diversification des produits culturels et de loisirs, l’émergence d’un tissu de TPME dynamiques et modernes, et le renforcement du capital humain sont autant de leviers essentiels pour améliorer la qualité du secteur et offrir aussi de meilleures perspectives carrière aux jeunes de notre région”.

Il a, en guise de conclusion, réitéré l’engagement de la wilaya et de l’ensemble des partenaires et intervenants, dans le cadre de la commission régionale de suivi, à veiller au bon déploiement régional des plans d’action dans les meilleures conditions, afin d’assurer le succès de cette feuille de route et contribuer ainsi au développement durable et inclusif du Royaume et de la région, et ce, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De son côté, le président du Conseil de la Région Marrakech-Safi, Samir Goudar, a rappelé que cette instance élue lors de l’élaboration du Plan de Développement Régional (PDR) a pris en considération l’importance du secteur touristique, notamment avec la mise en place de trois projets prioritaires et à leur tête la création d’un Centre d’exposition et d’un Palais des Congrès, d’un coût de plus de 937 millions de DH, dont 320 millions de DH comme contribution du Conseil, outre deux projets portant sur la mise à niveau et l’aménagement de la Station de Ski de l’Oukaïmeden et l’amélioration de l’accès à ce Site féerique, pour un montant total de 270 millions de DH.

Au rang de ces projets figure aussi la mise en place d’un programme régional d’appui et de développement du secteur, d’une enveloppe budgétaire de 13 millions de DH portant sur la promotion des destinations touristiques dans la région, le renforcement de l’attractivité touristique, l’appui aux activités du Conseil Régional du Tourisme (CRT), et le renforcement des capacités des intervenants dans le secteur à l’échelle régionale, a enchainé M. Goudar.

Il a émis le voeu de voir cette feuille de route stratégique servir d’opportunité pour diversifier les produits liés à l’animation culturelle et de loisirs à vocation touristique, tout en créant une nouvelle génération de PME dynamiques et modernes, outre la mise à niveau des hôtels existants et la création de nouvelles capacités d’hébergement, sans omettre le renforcement du capital humain, à travers la mise en place d’un cadre attractif et moderne de formation et de gestion des ressources humaines. La finalité étant de tirer vers le haut la qualité du secteur et d’ouvrir des horizons professionnels prometteurs pour les jeunes.

Cette feuille de route est à même de permettre de passer de la logique de “destination Maroc” vers celle des chaines thématiques conformes aux produits touristiques prisés, à l’instar du tourisme balnéaire, du tourisme vert, celui d’aventures ou encore le tourisme d’affaires, les circuits culturels et cultuels, le tourisme interne, outre les chaines de promotion du patrimoine immatériel du Royaume et qui concernent l’art culinaire, les produits de terroir, les festivals et moussems, le développement durable et l’artisanat, a-t-il expliqué.

Quant aux autres intervenants, ils ont mis l’accent sur nombre de contraintes qui lestent la promotion du secteur au niveau régional, entre autres, le déficit en ressources humaines dans les établissements hôteliers, ou encore la persistance de certaines maisons d’hôtes à opérer en dehors d’un cadre légal régissant cette profession.

Lors de cette réunion, l’assistance a été conviée à suivre un exposé détaillé sur les grands axes de la feuille de route stratégique nationale du secteur touristique (2023-2026) pour laquelle, une enveloppe budgétaire globale de 6,1 milliards de DH a été mobilisée, et qui devra permettre au Maroc de se positionner parmi les plus grandes destinations touristiques mondiales.

Pour atteindre ses objectifs, cette feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels, à savoir une nouvelle logique de l’offre articulée autour de l’expérience client et structurée autour de 9 filières thématiques et 5 filières transverses, un plan offensif pour doubler la capacité aérienne et le renforcement de la promotion et du marketing, avec une importance particulière accordée au digital.

Il s’agit de même de la diversification des produits d’animations culturelles et de loisirs, avec l’émergence d’un tissu de PME dynamiques et modernes, la mise à niveau du parc hôtelier existant, la création de nouvelles capacités hôtelières et le renforcement du capital humain, grâce à un cadre attractif de formation et de gestion des ressources humaines pour améliorer la qualité du secteur et offrir de meilleures perspectives de carrières aux jeunes.

