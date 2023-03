L’Autriche se félicite des vastes réformes menées par le Maroc sous le leadership de SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Autriche se félicite des vastes réformes menées par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une société et d’une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques.

“L’Autriche se félicite des vastes réformes menées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une société et d’une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques, notamment grâce au nouveau modèle de développement et à la régionalisation avancée, ainsi qu’à l’autonomisation des femmes et au développement durable”, lit-on dans la Déclaration conjointe adoptée à l’issue de la réunion, mardi à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer.

Le Chancelier fédéral d’Autriche a également félicité le Royaume du Maroc pour le succès du 9ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, qui s’est tenu à Fès en novembre dernier, et pour le leadership de longue date de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans ce domaine, précise la Déclaration conjointe.

Dans cette Déclaration, le Maroc et l’Autriche se sont, de même, félicités de l’excellence des relations entre les deux pays qui ont connu une forte dynamique et des progrès significatifs au cours des dernières années.

A l’invitation du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer a effectué une visite officielle au Maroc les 27 et 28 février, accompagné d’une délégation de haut niveau.

La visite du Chancelier Fédéral d’Autriche au Maroc s’inscrit dans le cadre de la célébration, le 28 février 2023, du 240ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, lorsque Mohamed Ben Abdelmalek a présenté ses lettres de créance, en tant qu’Ambassadeur du Sultan Moulay Mohamed III, à SM l’Empereur Joseph II, le 28 février 1783.

LR/MAP