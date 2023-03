Maroc-Cambodge | Signature d’un accord sur les services aériens

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération Internationale du Royaume du Cambodge, Prak Sokhonn, ont signé, lundi à Rabat, un accord sur la promotion du système d’aviation entre les deux pays.

Le principal objectif de cet Accord est de promouvoir le système de l’aviation internationale basé sur la concurrence entre les compagnies aériennes et d’établir des réseaux de transport aérien fournissant des services qui répondent aux besoins du public en termes de voyage et de livraison avec des prix compétitifs et des services sur marchés ouverts.

Lors d’un point de presse conjoint, à l’issue de leurs entretiens, les deux ministres se sont félicités des excellentes relations liant les deux pays au plus haut niveau, et marquées par l’amitié, le respect mutuel, la concertation et la coordination sur les questions d’intérêt commun.

Ils ont également convenu d’établir, dans un avenir très proche, une feuille de route pour l’approfondissement des relations bilatérales en vue de développer un partenariat global.

La visite de M. Sokhonn, la première du genre au Maroc d’un ministre cambodgien des Affaires Etrangères, vise à donner un nouvel élan aux relations bilatérales et à la promotion de la coopération économique, sectorielle, culturelle et scientifique entre les deux pays.

Outre ses entretiens avec M. Bourita, le ministre cambodgien rend visite au président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

