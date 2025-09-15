Marché des changes | La paire USD/MAD chute de 1,36% en août 2025 selon (BKGR)

Marché des changes | La paire USD/MAD chute de 1,36% en août 2025 selon (BKGR)

Le marché des changes marocain a été marqué, en août dernier, par un retournement de tendance du dollar face au dirham, avec un repli de la paire USD/MAD de 1,36%, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette évolution intègre un effet marché négatif de -0,1428% et un effet panier négatif de -1,29%, précise BKGR dans sa récente publication “FX Monthly”.

L’effet panier a fortement contribué au repli de la paire USD/MAD, traduisant une dynamique favorable de l’euro face au dollar, tandis que l’effet marché, bien que négatif, a joué un rôle plus modéré, reflétant une amélioration de la liquidité sur le compartiment domestique des changes, relève la même source.

Cette configuration illustre un ajustement technique du dirham dans un contexte de reprise des flux commerciaux.

Compte tenu de l’anticipation d’une hausse de la parité EUR/USD à 1,18 couplée à une augmentation des spreads de liquidité, les niveaux cibles des paires EUR/MAD et USD/MAD ressortiraient respectivement à 10,675 et à 9,05 à horizon 3 mois.

À horizon 6 mois, avec une prévision d’EUR/USD à 1,19 et une hausse attendue des spreads de liquidité, les prévisions pour la parité EUR/MAD et USD/MAD s’établiraient respectivement à 10,765 et à 9,045.

LR/MAP

