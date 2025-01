Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les relations entre le Maroc et le Malawi connaissent une évolution significative ces dernières années, dans le cadre de l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Lazarus McCarthy Chakwera, à développer un modèle de relations Sud-Sud entre les deux pays et à coopérer dans tous les domaines, en dépit de la distance géographique, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec la ministre malawite des Affaires étrangères, Nancy Tembo, M. Bourita a rappelé que depuis le retrait par le Malawi de sa reconnaissance de la pseudo “république” en 2017, et particulièrement au cours des trois dernières années, plusieurs mesures ont été prises pour consolider les relations bilatérales.

Parmi ces mesures, a-t-il noté, figurent la tenue à Laâyoune de la Commission mixte de coopération Maroc-Malawi, la signature de nombreux accords bilatéraux, l’inauguration de l’ambassade du Malawi à Rabat qui a accueilli son premier ambassadeur au Maroc, ainsi que l’inauguration par le Maroc de son ambassade à Lilongwe il y a plus d’un an.

Dans ce contexte, M. Bourita a rappelé la signature de la feuille de route de coopération bilatérale pour la période 2022-2024, axée sur les secteurs clés, notamment l’éducation et la formation, la coopération technique, la sécurité, la promotion économique et l’investissement, faisant observer que ce document comprend un ensemble d’étapes en cours de concrétisation, telles que la tenue le mois dernier de la semaine de promotion économique du Malawi, ayant permis de faire connaître les opportunités économiques offertes par ce pays.

Le ministre a précisé que les bases de coopération entre les deux pays ont été posées et doivent désormais être renforcées dans trois domaines prioritaires, dont la sécurité alimentaire, à travers le secteur des engrais, étant donné que des discussions sont en cours pour la signature d’une importante convention de coopération en la matière.

Il s’agit également de la formation, avec l’attribution de 100 bourses aux étudiants malawites au Maroc, notamment dans les domaines des formations académique et professionnelle, outre la coopération technique par le biais d’échanges de visites entre les responsables des deux pays, a enchaîné le ministre.

Les relations entre le Maroc et le Malawi sont fondées sur la solidarité, a souligné M. Bourita, assurant que “le Maroc a toujours été aux côtés du Malawi face aux catastrophes naturelles qu’il a subies ces dernières années”.

Le Malawi a, de son côté, “toujours été un allié du Maroc pour ce qui est de ses causes nationales, particulièrement dans les forums internationaux et régionaux, au Conseil des droits de l’homme et à l’ONU, compte tenu de ses positions constantes et permanentes vis-à-vis de la marocanité du Sahara”, a fait remarquer le ministre.

La visite de Mme Nancy Tembo constitue une étape clé pour mettre en oeuvre la vision commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Lazarus McCarthy Chakwera, en vue de créer un modèle de coopération entre les deux pays, a conclu M. Bourita, faisant part de sa détermination à effectuer une visite en avril prochain à Lilongwe pour réaffirmer la solidité des relations unissant les deux pays.

LR/MAP