Le Maroc et le Malawi s’engagent à renforcer leur coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères du Malawi, Mme Nancy Tembo, ont exprimé, jeudi à Rabat, leur engagement à renforcer la coopération entre le Maroc et le Malawi aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Sur le plan bilatéral, les deux ministres se sont engagés à renforcer davantage la coopération, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire où le Royaume du Maroc accompagnera la République du Malawi dans la mise en place d’un partenariat ambitieux pour le développement d’une agriculture durable.

Au niveau multilatéral, M. Bourita et Mme Tembo ont souligné l’importance d’intensifier leurs coopérations en vue d’harmoniser davantage leurs positions au sein des institutions régionales, continentales et internationales, telles que l’Union africaine (UA) et les Nations unies (ONU), souligne-t-on dans un Communiqué conjoint signé à l’issue des entretiens entre les deux ministres.

LR/MAP