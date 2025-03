Les ODD et l’égalité de genre | Les principales recommandations du HCP

Partager Facebook

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié, mardi, une étude formulant une série de recommandations visant à orienter les décideurs, partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs de la société civile dans le cadre d’un renforcement structurel de l’égalité de genre dans les politiques publiques et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

S’articulant autour de quatre grands axes, ces recommandations soulignent l’importance d’une approche holistique, intégrée et soutenue pour atteindre un développement plus inclusif et équitable, indique le HCP dans cette étude sur les inégalités de genre sous le prisme des ODD au Maroc, menée en partenariat avec ONU Femmes et avec le soutien financier de l’Union européenne (UE).

1. Renforcer le plaidoyer pour l’intégration de l’égalité de genre dans les politiques publiques :

– Intensifier le plaidoyer en faveur de l’égalité de genre.

– Soutenir ce plaidoyer par des campagnes ciblées s’appuyant sur des exemples de réussites internationales et des données tangibles.

– Élargir et renforcer les partenariats avec les agences internationales – notamment ONU Femmes afin de garantir un soutien technique et financier pérenne.

– Établir des partenariats pour le financement de projets intégrant l’égalité de genre, en particulier dans des secteurs comme l’éducation et l’autonomisation économique féminine.

2. Assurer la production régulière d’enquêtes et le suivi des indicateurs de genre :

– Renforcer la collecte de données de manière systématique et régulière, afin de permettre un suivi rigoureux et dynamique de l’égalité de genre.

– Réaliser les enquêtes nationales, telles que l’Enquête Nationale sur le Niveau de Vie des ménages (ENNVM) ou l’Enquête Nationale sur l’Emploi (ENE) à des intervalles précis pour fournir des données actualisées et comparables.

– Intégrer des modules systématiques sur le genre dans toutes les enquêtes nationales, afin de capturer des informations précises sur l’accès des femmes à l’éducation, leur participation au marché du travail, leur santé reproductive et leurs droits fonciers, en particulier en milieu rural.

– Désagréger les données par sexe, âge, lieu (urbain/rural) et statut socio-économique et autres pour une image plus fine des disparités.

– Adopter une approche longitudinale, en suivant les mêmes individus sur plusieurs années, pour analyser les dynamiques sociales de manière approfondie.

– Utiliser les nouvelles technologies de collecte de données, notamment dans les zones rurales difficiles d’accès, afin de surmonter les limites des méthodes traditionnelles.

– Produire de nouveaux indicateurs sensibles au genre, encore peu documentés, pour mieux évaluer la situation des femmes dans divers domaines. Il s’agit entre autres :

• Des indicateurs sur la participation des femmes aux instances décisionnelles,

• Leur accès aux ressources économiques (crédits, aides),

• La sécurité physique et sociale (y compris les taux de violence basée sur le genre),

• Et leur accès aux technologies numériques, surtout en zones rurales.

– Inclure des dimensions évaluant les répercussions environnementales sur les inégalités de genre, compte tenu de l’impact croissant des changements climatiques.

3. Promouvoir une planification budgétaire sensible au genre :

– La planification budgétaire inclusive est une condition indispensable pour favoriser un impact significatif des politiques publiques sur l’égalité de genre. Chaque ministère doit allouer des fonds spécifiques pour des actions concrètes visant à réduire les disparités entre les sexes.

– Réserver une part notable des ressources à la collecte, l’analyse et la diffusion de données sensibles au genre afin de garantir l’efficacité de cette approche.

– Instauration de financements pérennes pour les études et enquêtes, avec des mécanismes permettant de prendre en compte une analyse d’impact genré dans les lois de finances.

4. Mettre en place un suivi des interconnexions entre les ODD et des progrès réalisés :

– Recourir à des approches méthodologiques beaucoup plus innovantes pour évaluer les synergies et interconnexions entre les politiques publiques dans le cadre des ODD.

– Développer des modèles et des outils de suivi avancés permettant de capter les interactions entre objectifs, plutôt que de se limiter aux outils micro-économétrique.

– Concevoir des tableaux de bord interactifs pour offrir aux décideurs et citoyens une vue d’ensemble des progrès réalisés en matière d’ODD et des interconnexions entre les différentes actions dans des domaines clés tels que l’éducation, l’emploi, la santé et l’énergie.

– Intégrer l’égalité de genre de manière systématique et transversale dans chaque étape de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques publiques.

LR/MAP