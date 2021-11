Les Marocains du Canada célèbrent dans la joie les fêtes de la Marche verte et de l’Indépendance

La communauté marocaine établie au Canada a célébré, dans la joie et la liesse, les anniversaires de la Marche Verte et de l’Indépendance, deux événements importants qui ont marqué l’histoire moderne du Royaume.

Plusieurs festivités pour commémorer le 46è anniversaire de la Marche verte et le 66è anniversaire de l’Indépendance, ont été ainsi organisées, en fin de semaine, par le Centre culturel marocain, Dar Al Maghrib, en partenariat avec l’ambassade du Royaume au Canada et le Consulat général à Montréal.

Intervenant à cette occasion, la directrice de Dar Al Maghrib, Houda Zemmouri a indiqué que feu SM Hassan II a fait appel, en 1975, au cœur de 350.000 Marocaines et Marocains civils de tout le Royaume pour une marche pacifique dans le but de “récupérer notre Sahara marocain occupé jusqu’alors par l’Espagne”.

Elle a relevé que durant les années qui ont suivi cet événement marquant, le Maroc n’a jamais cessé de bâtir et d’investir dans des “chantiers monumentaux” dans cette région considérée comme une porte vers l’Afrique, notant que cette œuvre nationale se poursuit désormais à tous les niveaux, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment par le biais des arts et de la culture.

L’intervenante a mis en relief les chantiers culturels qui “bourgeonnent” à Dakhla, Laâyoune, Smara, comme partout au Maroc, ajoutant que les régions du sud du Royaume se distinguent par la vivacité de la jeunesse, le nombre de projets artistiques qui naissent dans les Maisons de jeunes et les centres culturels qui foisonnent d’expositions, de spectacles de musique, de théâtre, de réalisation de courts et longs métrages.

Évoquant la célébration de la Fête de l’Indépendance, Mme Zemmouri a souligné que le 18 novembre demeure une date “indélébile” qui annonçait le retour du père de la Nation, feu SM Mohammed V, la libération du Royaume ainsi que le début d’une lutte “acharnée et ininterrompue” pour édifier le Maroc moderne et instaurer un État de droit uni et indépendant.

Ce processus de construction d’un Maroc moderne et libre lancé par feu SM Mohammed V, qui a engagé le peuple dans d’énormes chantiers, “s’est trouvé soutenu et renforcé par une vision éclairée de feu SM Hassan II, qui a posé les jalons du Maroc pluriel et ouvert”.

Elle a en outre fait observer que les infrastructures et les chantiers mis en place sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, témoignent de la détermination d’un peuple et de son Roi à faire du développement le corollaire du Maroc d’aujourd’hui et de demain. Elle a notamment cité dans ce sens le Port Tanger Med, la station solaire Noor, l’Initiative nationale pour le développement humain ou encore le positionnement du Maroc sur de nouveaux métiers de pointe pour construire un secteur industriel fort et compétitif.

De son côté, le Consul général du Maroc à Montréal, Mhamed Ifriquine a indiqué que cette célébration, qui vise à réaffirmer l’amour et l’attachement à la patrie, intervient dans un contexte marqué par des avancées importantes en ce qui concerne la première cause nationale.

Il a rappelé à ce propos le soutien croissant de la communauté internationale aux droits historiques légitimes du Maroc sur son Sahara, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, l’ouverture de plusieurs consulats dans les provinces du Sud du Royaume, et l’adoption de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui consacre une fois de plus la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Le diplomate a relevé que le dernier discours de SM le Roi Mohammed VI a tranché sur cette question en soulignant que la marocanité du Sahara “n’est pas à négocier”.

Par la même occasion, l’intervenant a mis en exergue l’approche proactive adoptée par le Maroc dans la gestion de la pandémie du coronavirus, aussi bien sur le plan sanitaire que sur les plans économique et financier.

M. Ifriquine est revenu, par ailleurs, sur l’organisation réussie du triple scrutin de septembre dernier qui consolide le modèle démocratique marocain, mettant en exergue la participation massive des populations des provinces du Sud à ces échéances électorales.

Le diplomate a en outre passé en revue les grands projets structurants de développement lancés dans plusieurs secteurs de par le Royaume, ajoutant que le Maroc poursuit sa voie vers le progrès, à la faveur notamment du nouveau modèle de développement conçu d’une manière participative, et de la concrétisation de la régionalisation avancée.

Et de conclure que le peuple marocain a toutes les raisons de célébrer avec joie ces deux évènements glorieux et de continuer à faire face avec rigueur et beaucoup d’optimisme aux défis du développement pour construire un avenir radieux.

Cet évènement, qui s’est déroulé dans une ambiance festive où l’assistance a interprété l’hymne national, a été ponctué d’un riche programme d’animation artistique outre la projection d’un documentaire sur la Marche verte et le Sahara marocain.

Les membres de la communauté marocaine au Canada ont réitéré, à travers plusieurs témoignages, leur mobilisation constante pour la défense de la cause nationale et la contribution au développement que connait le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

