Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication visite le siège de la MAP

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, a effectué lundi une visite au siège de l’Agence Marocaine de Presse (MAP) et s’est entretenu à cette occasion avec le Directeur général de l’Agence, M. Khalil Hachimi Idrissi.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les différentes questions inhérentes au secteur des médias au Maroc et les perspectives de son développement, ainsi que sur le rôle de premier plan de la MAP en tant qu’établissement public stratégique dans l’enrichissement du paysage médiatique national.

Le ministre, qui a effectué une tournée au sein des services de cet établissement médiatique, s’est informé de leur fonctionnement et a suivi des explications sur le mode de fonctionnement des diverses divisions.

A cette occasion, M. Bensaid a visité les locaux de la Direction des médias qui abritent la Radio d’information marocaine (RIM RADIO) et la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), où le ministre a pris connaissance des équipements techniques modernes dont dispose la direction, dans le cadre des efforts menés par l’agence, conformément à sa vision stratégique, pour lancer des produits et services audiovisuels de haute qualité et offrir un service d’information en continu.

Le ministre a également visité les services de la rédaction et s’est informé du mode de fonctionnement des différentes divisions relevant de la Direction de l’information, notamment les services rédactionnel, de la photographie et de l’infographie, des langues, des services audiovisuels MAPTV et MAPaudio ainsi que la division des publications chargée de l’édition des deux quotidiens “Maroc le Jour” et “Al Yaoum Al Maghribi”, du magazine mensuel “Bab”, dans ses deux versions arabe et français, ainsi que du magazine trimestriel “Maghreb 1” (français et arabe).

“Depuis ma nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant que ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, des visites de terrain ont été programmées aux différents établissements médiatiques, a indiqué M. Bensaid dans une déclaration à M24.

L’objectif de cette visite à l’agence qui coïncide avec la Journée nationale de l’information et de la communication, a-t-il poursuivi, est de prendre connaissance, de plus près, du travail mené par l’agence, aux niveaux national et international.

M. Bensaid a, à cet égard, salué les “grands efforts” consentis par la MAP, pour rehausser la qualité des prestations destinées aux médias et aux citoyens, louant par la même occasion “le rôle majeur” de l’agence à l’échelle internationale, pour la promotion de l’image du Maroc dans plusieurs pays.

Cette visite a également permis de prendre connaissance du travail réalisé par l’agence durant les dernières années, ainsi que des nouveaux projets audiovisuels qui revêtent désormais une grande importance, a précisé le ministre.

Il a en outre affirmé que ces projets seront discutés au sein du département de la communication et avec les députés au niveau de la commission parlementaire ad-hoc, soulignant que l’ouverture de la MAP sur le paysage audiovisuel est à même de constituer une “expérience réussie pour faire connaitre davantage le Maroc, les questions qui intéressent les Marocains, les projets lancés par Sa Majesté le Roi ainsi que nombre de programmes accompagnés actuellement par le gouvernement”.

LR/MAP