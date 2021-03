Les Industries Agricoles et Alimentaires ont prouvé leur résilience (IAA)

Le secteur des Industries Agricoles et Alimentaires (IAA) a montré sa vitalité et prouvé sa résilience pendant la crise économique et sanitaire liée à la propagation du Coronavirus, a indiqué, samedi à Rabat, la présidente de l’Association des Elèves Ingénieurs en Industries Agricoles et Alimentaires (ASSELEING IAA) de l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, Meryem Boukhalkhal.

Intervenant à l’ouverture de la 20ème édition du forum IAA-Entreprises, placé sous le thème « l’Agro-alimentaire au Maroc : leviers de performance d’un secteur résilient et aux perspectives prometteuses », Mme. Boukhalkhal a précisé que le secteur des IAA a approuvé fortement sa résilience pendant la crise sanitaire mondiale en matière de production, de valorisation et d’approvisionnement des marchés en produits agricoles et alimentaires.

Ce forum, qui s’inscrit dans le cadre des activités d’ouverture des jeunes sur le milieu professionnel, est le fruit d’une collaboration entre les élèves et les lauréats avec pour objectif de mettre en exergue les exigences et défis du secteur en cette période spéciale, a-t-elle relevé.

Pour sa part, le Directeur de formation de la filière IAA à l’IAV Hassan II, Amar Kaanane a précisé que depuis la création de l’ASSELEING IAA en 1993, celle-ci a montré un dynamisme particulier dans diverses activités qui visent principalement à promouvoir les atouts de ses membres, à la création des conditions favorables à leur épanouissement, à compléter leur formation et à élargir leurs horizons.

M. Kaanane a, à ce propos, noté que le thème traité lors de cette édition est d’actualité, rappelant que la stratégie « Génération green 2020-2030 », programme actuel du gouvernement pour le secteur agroalimentaire, s’appuie sur des orientations stratégiques.

Il s’agit, a-t-il poursuivi, de la priorité de l’élément humain par l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole (400.000 ménages), l’avènement et le soutien d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, notamment par la mobilisation d’un million d’hectares de terres collectives, l’émergence d’une nouvelle génération d’organisations agricoles soutenues par les interprofessions performantes et la mise en place d’une nouvelle génération de mécanismes de soutien.

Il est également question de la durabilité du développement agricole par la consolidation des performances des chaînes de valeur agricoles en vue de doubler les exportations et le PIB agricole d’ici 2030 et l’amélioration des processus de distribution des produits par la modernisation des marchés de gros, a-t-il indiqué.

La stratégie jette aussi les bases du renforcement de la résilience et de la durabilité du développement agricole, ainsi que l’amélioration de la qualité et de la capacité d’innovation, a-t-il relevé.

Et d’enchaîner: « Compte tenu de la pandémie actuelle de Covid-19, le programme pour les résultats proposé (PPR) est conçu pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Génération green, favoriser la transformation numérique du secteur agricole et offrir une réponse à la crise actuelle (et aux crises similaire à venir) ».

De son côté, Youssef Chafai, Ingénieur IAA, représentant du Réseau des ingénieurs IAA, lauréats de l’IAV Hassan-II, a précisé que ce forum est extrêmement pertinent dans la mesure où il jette la lumière sur les défis auxquels le secteur de l’agroalimentaire est confronté aujourd’hui.

Cette édition se propose en effet de traiter les plus grandes problématiques « que nous observons actuellement, encore accentués en cette période de pandémie, à savoir l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle et le manque à gagner en matière valorisation du potentiel du secteur, notamment en aval des filières agricoles ».

Il a, à cet égard, noté que les lauréats et étudiants de la filière IAA représentent un acteur de premier plan et un véritable partenaire pour la formation des jeunes étudiants afin de leur garantir une insertion socio-économique durable, créatrice de richesse et de bien être valorisant le profil du technicien et de l’ingénieur.

De même, M. Chafai a invité les anciens de la filière à partager, lors de cet événement, leurs expériences représentant différents secteurs d’activités, allant de de la production et la gestion de la qualité, jusqu’au coaching et développement personnel, informatique et même le textile.

« Ces moments de partage sont une source d’inspiration pour nos jeunes étudiants, la découverte de ces parcours professionnels ayant conjugué Innovation et entreprenariat, permettrait de contribuer à la création d’un avenir professionnel meilleur, à travers une insertion rapide dans le marché d’emploi ou de l’entreprenariat, dans de bonnes conditions économiques et sociales de travail », a-t-il poursuivi.

Initié par l’ASSELEING IAA de l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan-II, ce forum, tenu en mode hybride (en mode présentiel pour les conférenciers, panelistes et invités et à distance pour le grand public), s’inscrit dans le cadre des activités d’ouverture des jeunes sur le milieu professionnel, notamment le secteur des IAA.

La première session de ce forum discute des défis de relance et du développement du secteur en mettant l’accent sur les principaux leviers d’une entreprise agroalimentaire performante, tandis que la deuxième session met le focus sur le capital humain, de façon générale, y compris le profil de l’ingénieur et sa position dans l’entreprise.

La troisième et dernière session, a pour objectif d’instaurer un canal de partage et de réflexion, entre lauréats et étudiants de la filière IAA de l’IAV Hassan II.

LR/MAP