Lekjaa plaide pour une coordination horizontale pour une préparation réussie du Mondial 2030

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, appelé, mardi à Fès, l’ensemble des intervenants au niveau de la capitale spirituelle à redoubler d’efforts et à opter pour une coordination horizontale pour réussir l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

S’exprimant lors d’une réunion élargie présidée par le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, consacrée aux préparatifs du Maroc au Mondial 2030, M. Lekjaa a indiqué que l’organisation par le Royaume de cette compétition planétaire, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, s’inscrit dans le cadre d’un calendrier de compétitions mondiales abritées par le Maroc, dont la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA et la Coupe d’Afrique des Nations.

Le responsable a souligné qu’”il s’agit d’un processus continu au-delà de 2030″.

Il a ajouté que pour relever ces défis, il est impératif de redoubler d’efforts et d’opter pour une action tous azimuts, une coordination horizontale et une vision globale aux niveaux ministériel, sectoriel et institutionnel, qui doivent être traduites dans les faits au niveau local.

Dans le même contexte, M. Lekjaa a insisté sur la nécessité pour la région Fès-Meknès dans son ensemble, notamment les villes mitoyennes de Fès qui disposent de potentialités importantes, d’adhérer pleinement à ce chantier d’envergure, exprimant l’engagement et la détermination du comité marocain d’organisation de la Coupe du monde 2030 et de la Fédération d’apporter leur soutien afin de gagner ce pari.

De son côté, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Said Zniber a mis l’accent sur le travail fait dans le cadre de ces préparatifs en coordination avec le ministère de l’Intérieur et la Fédération.

Il a expliqué que le projet élaboré par la wilaya porte sur neuf volets touchant plusieurs domaines, notamment les stades, le transport et la mobilité, la connectivité, l’hébergement, le développement durable, l’éducation et la formation professionnelle.

Selon lui, l’objectif consiste à traduire en actions les exigences de la FIFA pour une meilleure organisation de cet évènement.

Pour sa part, le directeur général du Centre Régional d’Investissement de Fès-Meknès, Yassine Tazi, a passé en revue, les grandes lignes de l’offre Fès par rapport aux exigences FIFA pour l’organisation du Mondial 2030.

“Fès dispose d’un certain nombre d’atouts importants qui vont lui permettre d’attirer un maximum de spectateurs et de supporters, qu’il s’agisse de son positionnement géographique, de capital humain jeune et dynamique, ou de sa notoriété internationale”, a soutenu M. Tazi, rappelant que la capitale spirituelle du Royaume a été élue meilleure destination culturelle au monde par Tripadvisor en 2023.

Evoquant le volet infrastructures, M. Tazi a fait savoir que le grand stade de la ville de Fès est en phase de rénovation, étalée sur deux phases pour répondre aux exigences de la CAF pour la CAN 2025 et de la Fifa pour la Coupe du Monde 2030.

Le plan de rénovation du grand stade, qui aura une capacité d’accueil de 52.000 spectateurs, intègre les principes directeurs de la FIFA, à savoir trois périmètres de sécurité, pas de croisement des flux, des accès spécifiques et restreints et des espaces et équipements FIFA, a-t-il relevé.

Lors de cette réunion, plusieurs intervenants ont réitéré leur détermination à redoubler d’efforts et à mobiliser l’ensemble des capacités et moyens pour assurer une organisation distinguée de cet événement mondial.

Cette réunion intervient après celle tenue le 2 mai au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat dans le cadre des préparatifs intenses pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, conformément à la Vision et la Volonté Royales porteuses d’une forte ambition d’assurer une grande réussite de cette manifestation internationale.

LR/MAP