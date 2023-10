Le Président de la République française Emmanuel Macron inaugure la Cité internationale de la langue française

Partager Facebook

Son Excellence, le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, a inauguré, lundi à Villers-Cotterêts, dans le département de l’Aisne, la Cité internationale de la langue française, un château de la Renaissance entièrement restauré et dédié à l’histoire et à la construction du français.

“La langue française bâtit l’unité de la nation” et c’est “une langue de liberté et d’universalisme”, a déclaré le Président de la République française, dans un discours, prononcé dans la cour du château, où François Ier avait signé en 1539 l’ordonnance imposant le français dans les textes juridiques, prémice de son usage comme langue officielle.

Ce grandiose et inédit projet culturel, premier lieu dédié à la langue française au monde, est un “rêve fou”, une “utopie réalisée”, a déclaré M. Macron, qui avait découvert en 2017, pendant sa première campagne présidentielle, cette ancienne résidence de chasse royale dans un état de délabrement avancé.

Le lieu honorera “particulièrement” des “figures essentielles” de la langue française, selon le président Macron : professeurs, écrivains et créateurs, comédiens, bibliothécaires et traducteurs, “qui transmettent et font vivre le français dans cette pulsation constante”.

“Bibliothèque magique” cubique contenant des milliers d’ouvrages, où une intelligence artificielle délivre au visiteur un conseil de lecture personnalisé, dictée interactive, spectacles et résidences d’artistes: la Cité “n’est pas un musée”, a tenu à préciser son directeur Paul Rondin.

Villers-Cotterêts, située à 80 km de la capitale, abritera à l’automne 2024 le sommet de la Francophonie, auquel seront conviés les dirigeants de 88 Etats.

LR/MAP