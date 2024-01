Le nombre de voitures électriques en nette hausse dans l’Union européenne

Partager Facebook

Le nombre de voitures particulières électriques fonctionnant uniquement à batterie dans les pays de l’Union européenne a atteint près de 3 millions de véhicules en 2022, soit une augmentation de 55% par rapport à l’année précédente, indique mardi l’Office européen des statistiques Eurostat.

La part des voitures particulières de ce type dans le nombre total de voitures particulières est passée de 0,02% en 2013 à 1,19% en 2022, précise l’office dans ses dernières statistiques sur ce segment.

A cet égard, Eurostat rappelle que la part globale des voitures particulières électriques fonctionnant uniquement à batterie devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, à l’approche de l’interdiction européenne de la vente de nouvelles voitures à moteur à combustion à l’horizon 2035.

L’interdiction est dictée par les objectifs en matière de développement durable, notamment la réduction des émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières.

En ce qui concerne le nombre total de voitures particulières (fonctionnant à l’énergie conventionnelle ou alternative, y compris les batteries uniquement), il a augmenté dans presque tous les pays membres de l’UE au cours des cinq dernières années, atteignant un total de près de 253 millions de voitures particulières en 2022 (+14% par rapport à 2013).

La part la plus élevée de voitures particulières neuves (âgées de 2 ans et moins) parmi les membres de l’UE a été enregistrée au Luxembourg (18% du parc de voitures particulières), suivi par l’Allemagne et la Suède (15% chacune) et la Belgique, l’Irlande et l’Autriche (13% chacune).

