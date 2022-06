Le Maroc prend part au salon AFRICA’S BIG 7 à Johannesburg

Partager Facebook

Le Maroc prend part au salon AFRICA’S BIG 7, l’un des plus grands événements professionnels de l’alimentation et des boissons en Afrique du Sud, qui se tient du 19 au 21 juin courant à Johannesburg.

Le Maroc est représenté à ce Salon par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE – Morocco Foodex), le Département de la Pêche du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et l’Union Nationale des Industries de Conserve de Poisson (UNICOP).

Dans une déclaration à la MAP, M. El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement à Morocco Foodex, a indiqué que cette participation intervient dans le cadre des missions de l’EACCE en matière de promotion des produits d’origine Maroc et de développement des exportations halieutiques sur les marchés extérieurs et notamment sur celui de l’Afrique du Sud.

«Le pavillon du Maroc, construit sur une superficie de 150 m², expose une large gamme de produits halieutiques, afin de mettre en valeur la richesse de l’offre exportable marocaine et de communiquer sur la qualité, la diversité et la crédibilité des produits d’origine Maroc», a-t-il précisé.

M. El Alami a fait savoir qu’une mission BtoB est prévue en marge de ce salon, afin de permettre aux exportateurs marocains de prospecter de nouveaux clients et de nouer de nouveaux contacts d’affaires avec les principaux donneurs d’ordre de la région.

Les rencontres BtoB réuniront une trentaine d’importateurs, d’acheteurs et de donneurs d’ordre Sud-africains (grande distribution, grossistes…), a-t-il révélé.

Et d’expliquer que cette action offre aux opérateurs marocains de grandes possibilités de réseautage et d’exploitation de nouvelles voies de développement de leurs exportations sur le marché de l’Afrique du Sud.

La délégation marocaine est composée d’une dizaine d’opérateurs du secteur de la pêche (conserves de sardine, de maquereaux,…) représentant les différentes régions du Maroc.

Ce salon est l’un des plus grands événements professionnels de l’alimentation et des boissons en Afrique du Sud. Il réunit des centaines d’exposants internationaux et plus de 7000 visiteurs professionnels, constituant de la sorte une plateforme commerciale et d’échange d’expertises entre les différents acteurs économiques dans l’industrie agro-alimentaire.

