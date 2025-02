Le Maroc prend part à la 46ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA à Addis-Abeba

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 46ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine ont débuté, mercredi à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, préside la délégation marocaine à cette session qui se tient en prélude au sommet ordinaire des chefs d’Etat, prévu les 15 et 16 février.

La réunion du Conseil exécutif sera notamment marquée par l’élection de cinq membres du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA.

Elle élira aussi six commissaires de l’UA et se penchera sur l’examen du rapport annuel sur les activités de l’Union et de ses organes.

Cette réunion examinera, d’autre part, les projets d’ordre du jour et des décisions qui seront soumis au 38ème sommet de l’UA.

LR/MAP