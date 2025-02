M.Berrid et le Chef d’état-major des armées US saluent la dynamique de coopération militaire maroco-américaine

Le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, et le Chef d’état-major des armées des États-Unis d’Amérique, le général Charles Brown, ont salué la dynamique de coopération militaire entre les armées marocaine et américaine dans divers domaines.

“A la demande de l’état-major des armées américaines, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, a eu un entretien téléphonique avec le chef d’état-major des armées des États-Unis d’Amérique, le général Charles Brown”, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

Lors de cet entretien, les deux responsables militaires ont souligné que l’exercice African Lion, organisé depuis 2004 au Royaume du Maroc, constitue la meilleure illustration de la solidité et de la profondeur du partenariat stratégique maroco-américain, ajoute la même source.

Les discussions ont également porté sur des questions d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale et les moyens d’unifier les efforts pour faire face à tous les défis et menaces auxquels la région est confrontée à l’heure actuelle.

