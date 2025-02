Casablanca | Ouverture de la première édition du Green Impact Expo & Summit (GIES 2025)

Partager Facebook

La première édition du Green Impact Expo & Summit (GIES 2025) s’est ouverte mardi à Casablanca, réunissant acteurs publics et privés dans un espace d’échange mettant en avant des expertises et solutions innovantes et compétitives pour une mobilité durable.

Organisé par la Fédération du Transport et de la Logistique affiliée à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (FTL-CGEM), cet événement, qui se poursuit jusqu’au 13 février courant, avec la France comme pays invité d’honneur, est placé sous l’égide des ministères de l’Industrie et du Commerce, de la Transition énergétique et du Développement durable, du Transport et de la Logistique, et de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a affirmé que “le Maroc se positionne comme un acteur clé de la mobilité durable en intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’extraction des matières premières à la production de véhicules électriques”.

“Grâce à notre industrie automobile compétitive et à nos investissements dans les batteries et les énergies renouvelables, nous avons déjà commencé à produire des éléments stratégiques pour la transition énergétique mondiale”, a indiqué M. Mezzour, soulignant que “cette transformation est une opportunité majeure pour l’économie nationale”.

Le ministre a appelé, à ce titre, l’ensemble des acteurs du transport à accompagner cette dynamique en adoptant des solutions plus propres et innovantes, en faveur d’un écosystème durable, compétitif et créateur d’emplois.

Pour sa part, le président de la Fédération du Transport et de la Logistique, Abdelilah Hifdi, a affirmé que sous l’impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait du développement durable un axe stratégique central, en alignant ses politiques nationales sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), soulignant que dans le cadre de cette dynamique, le Royaume a réalisé des progrès notables dans les transports écologiques.

Le président de la FTL a fait savoir que “le GIES constitue une plateforme stratégique incontournable pour explorer les innovations dans le domaine de l’écomobilité”.

Mettant en avant les principaux objectifs de cet événement, M. Hifdi a souligné, entre autres, la mobilisation des décideurs politiques et économiques autour des enjeux de la mobilité durable, l’encouragement de la collaboration scientifique et académique et la promotion des solutions d’affaires et des partenariats commerciaux.

Prenant part également à cet événement, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a relevé que “le Maroc s’impose aujourd’hui comme un acteur clé de la mobilité durable, notamment grâce aux avancées majeures dans l’automobile, le ferroviaire et le transport urbain”.

Et d’ajouter que “la France, partenaire historique et engagé, continuera d’apporter son expertise pour accompagner cette dynamique, notamment à travers les grands projets de transport qui redéfiniront la connectivité du pays, en vue d’événements majeurs organisés au Maroc comme la Coupe du Monde 2030”.

“L’avenir que nous construisons ensemble repose sur une ambition commune : faire du Maroc et de la France des références en matière de transition énergétique et d’innovation durable”, a soutenu M. Lecourtier.

De son côté, le président de la CGEM, Chakib Alj, a indiqué que “la mobilité durable est un enjeu majeur pour le développement économique et environnemental de notre pays. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc s’impose aujourd’hui comme un leader en matière de transition énergétique et de décarbonation”.

“Le secteur des transports doit évoluer vers des solutions plus propres et efficaces. Le succès des tramways de Casablanca et Rabat-Salé, ainsi que le projet d’extension de la LGV, illustrent cet engagement en faveur d’une mobilité durable et accessible”, a-t-il relevé.

“Au-delà des transports, la mobilité durable représente une opportunité économique majeure pour le Maroc. Nos atouts en matière d’hydrogène vert et de fabrication de batteries renforcent notre position de hub industriel et énergétique”, a ajouté M. Alj.

A noter que la cérémonie d’ouverture du GIES 2025 a été marquée par la présence notamment du président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, du secrétaire général du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Younes Benakki, en plus des représentants des pays africains membres de l’Union Africaine du Transport et de la Logistique (UATL), des représentants de l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) et des représentants du Réseau Parlementaire Africain de l’Évaluation du Développement (APNODE).

Dans le cadre de la promotion des initiatives respectueuses de l’événement, le nouveau OMODA E5 SUV tout électrique, lancé par CFAO MOBILITY, a été dévoilé en marge de cette cérémonie.

LR/MAP