La ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba, a affirmé, mercredi à Rabat, que le Maroc n’a ménagé aucun effort pour témoigner toute sa solidarité au Burkina Faso face au défi sécuritaire.

“Le Maroc n’a ménagé aucun effort pour témoigner toute sa solidarité au Burkina Faso face au défi sécuritaire et nous voulons vraiment, au nom de la plus haute autorité burkinabé, S.E.M. le Président Ibrahim Traoré, lui témoigner toute notre gratitude pour ce soutien indéfectible”, a déclaré Mme Rouamba qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Burkina Faso est en proie, depuis 2016, au terrorisme qui a endeuillé sa population et qui a son corollaire de conséquences sur le plan humanitaire, a-t-elle noté, soulignant que le Royaume “a été présent pour soutenir le Burkina Faso sur la scène internationale”.

Le Maroc a également apporté “un appui considérable dans la formation en termes de dynamisation de certains domaines sectoriels, tels que l’agriculture et la santé”, a-t-elle poursuivi.

Et d’ajouter que cette rencontre témoigne d’une “marque de confiance et de fraternité et une manifestation d’une amitié sans faille”, réitérant sa gratitude “à l’endroit du peuple marocain frère pour la solidarité manifestée au Burkina Faso surtout en cette phase assez particulière de son histoire”.

La ministre burkinabè a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de son pays et son appui au Royaume du Maroc sur la question de son unité territoriale, ajoutant qu’au même titre que le Maroc, le Burkina Faso place l’intégrité territoriale au centre de ses priorités.

Et d’insister, dans ce même sens, que l’appui du Burkina dans la recherche d’une solution durable qui préserve l’intégrité, l’unité et la souveraineté du Royaume, sous l’égide des Nations Unies, “reste un aspect clé que nous allons toujours respecter”.

LR/MAP