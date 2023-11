Le Maroc et l’Allemagne partagent plusieurs intérêts et défis communs (Nancy Faeser)

Le Royaume du Maroc et la République fédérale d’Allemagne partagent plusieurs intérêts et défis communs, qui nécessitent une coopération plus solide et approfondie, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre allemande de l’Intérieur et du Territoire, Nancy Faeser.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Faeser a souligné l’importance de fédérer les efforts et d’œuvrer de concert pour consolider davantage la coopération bilatérale dans différents domaines.

Les deux pays partagent plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la sécurité et la lutte contre le crime organisé, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que des défis similaires, a-t-elle fait observer.

Dans ce sens, la ministre allemande a mis l’accent sur la question migratoire, étant donné que l’Allemagne et le Maroc sont considérés non seulement comme des pays d’accueil mais aussi de transit, notant que la coopération dans ce domaine apportera sans nul doute des “résultats très positifs et fructueux” en faveur des deux pays.

A ce propos, elle a souligné que l’Allemagne ambitionne d’établir un accord bilatéral avec le Royaume concernant la question migratoire, pour approfondir davantage la coopération entre les deux pays en la matière.

Mme Faeser s’est également félicitée de la signature d’une déclaration d’intention commune entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, visant à renforcer la coopération dans divers domaines dont la sécurité et la migration, qui a sanctionné la réunion tenue entre la ministre allemande et le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

