Le Maroc et la Hongrie déterminés à renforcer leur partenariat dans tous les domaines

Le Maroc et la Hongrie, qui célèbrent cette année le 65ème anniversaire de leurs relations bilatérales, se sont engagés à élargir davantage leur partenariat au bénéfice mutuel du développement des deux pays, tel que souligné dans le Communiqué conjoint signé, mercredi à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó.

Les deux ministres “ont rappelé les relations bilatérales historiques et excellentes et ont réaffirmé leur importance stratégique”. Ils ont aussi salué “la dynamique qui a marqué les relations entre les deux pays ces dernières années”, indique le Communiqué conjoint.

Lors de cette rencontre, MM. Bourita et Szijjártó ont discuté de la nécessité de “renforcer les consultations politiques régulières et se sont également félicités des discussions bilatérales ayant eu lieu entre le Premier ministre de la Hongrie et le Chef du gouvernement du Royaume du Maroc en avril 2024 à Marrakech”.

Cette rencontre entre les deux ministres s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, comme en témoigne la tenue de la 5ème Commission économique mixte le 30 octobre 2024 à Rabat, et qui “représente une étape clé pour mettre en valeur les relations bilatérales et ouvrir la voie à de nouvelles perspectives de partenariat économique”.

A cet effet, les deux ministres sont convenus de renforcer la coopération dans tous les domaines et ont identifié un certain nombre de secteurs clés d’intérêt particulier tels que l’économie, l’agriculture, l’industrie alimentaire, les énergies renouvelables, l’industrie automobile, la culture, l’éducation, la recherche et l’innovation, le sport et le tourisme.

Ils se sont également félicités de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation qui lie les deux pays, ainsi que du programme de mobilité des étudiants.

A l’issue de la rencontre, les deux ministres ont procédé également à la signature d’un Mémorandum d’entente dans le domaine de la santé.

